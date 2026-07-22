Yapay zeka test sırasında kontrolden çıktı: Siber saldırı

Hugging Face geçen hafta platforma yönelik siber saldırıyı doğrulamış ancak saldırının arkasında OpenAI'nin bulunduğunu açıklamamıştı. Hugging Face, şu ifadeleri kullandı: "Bu olay daha önce karşılaştıklarımızdan önemli bir açıdan farklıydı: Saldırı baştan sona otonom bir yapay zeka ajan sistemi tarafından gerçekleştirildi ve biz de bunu büyük ölçüde kendi yapay zeka sistemlerimiz sayesinde tespit edip analiz ettik"