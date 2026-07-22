Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Yapay zeka test sırasında kontrolden çıktı: Siber saldırı

Yapay zeka test sırasında kontrolden çıktı: Siber saldırı

OpenAI’ın güvenlik testleri sırasında açık internete erişim sağlayan gelişmiş yapay zeka modeli, Hugging Face platformuna otonom siber saldırı düzenledi.

Kaynak: İHA
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Yapay zeka test sırasında kontrolden çıktı: Siber saldırı - Resim: 1

Yapay zeka araştırma ve geliştirme şirketi OpenAI, gelişmiş bir yapay zeka modelinin siber güvenlik testleri sırasında kontrolden çıktığını söyleyerek, programcıların yaygın olarak kullandığı Hugging Face platformuna siber saldırı düzenlediğini açıkladı.

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Yapay zeka test sırasında kontrolden çıktı: Siber saldırı - Resim: 2

Yapay zeka modeli kontrolden çıktı. ABD merkezli yapay zeka araştırma ve geliştirme şirketi OpenAI, GPT-5.6 Sol ve daha gelişmiş bir ön sürüm modelinin siber güvenlik testleri sırasında kontrolden çıktığını belirterek, programcıların yaygın olarak kullandığı Hugging Face platformuna siber saldırı düzenlediğini açıkladı. Şirket, olayı "eşi benzeri görülmemiş bir siber güvenlik vakası" olarak ifade ederken, Hugging Face ile ortak soruşturma yürütüleceğini kaydetti.

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Yapay zeka test sırasında kontrolden çıktı: Siber saldırı - Resim: 3

Şirket, modellerin siber saldırı yeteneklerini değerlendirmek amacıyla internet erişiminin güvenlik gerekçesiyle sınırlandırıldığı kontrollü bir dijital test ortamında çeşitli görevler verdiğini aktararak, "Modellerimiz, değerlendirme görevini çözebilmek amacıyla test ortamında önemli miktarda işlem gücü harcayarak açık internete erişmenin bir yolunu buldu" ifadelelerini kullandı.
İnternete bağlandıktan sonra modellerin, hedeflerine ulaşabilmek için Hugging Face'i hedef aldığını aktaran şirket, modellerin değerlendirmeyi manipüle edebilmek amacıyla "gizli bilgileri" ararken, çalınmış kimlik bilgilerini kullanmak da dahil olmak üzere birden fazla saldırı yöntemini art arda uyguladığını vurguladı.

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Yapay zeka test sırasında kontrolden çıktı: Siber saldırı - Resim: 4

GPT-5.6 ve OpenAI'nin rakibi Anthropic'in geliştirdiği Mythos serisi gibi en gelişmiş modeller, siber güvenlik önlemlerini aşma potansiyelleri nedeniyle endişe yaratıyor.

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Yapay zeka test sırasında kontrolden çıktı: Siber saldırı - Resim: 5

Hem OpenAI hem de Anthropic, bu teknolojilerin kritik altyapılara yönelik saldırılarda kullanılabileceği yönündeki kaygılar nedeniyle en yeni modellerinin genel kullanıma sunulmasını geçici olarak ertelemişti.

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Yapay zeka test sırasında kontrolden çıktı: Siber saldırı - Resim: 6

Hugging Face geçen hafta platforma yönelik siber saldırıyı doğrulamış ancak saldırının arkasında OpenAI'nin bulunduğunu açıklamamıştı. Hugging Face, şu ifadeleri kullandı: "Bu olay daha önce karşılaştıklarımızdan önemli bir açıdan farklıydı: Saldırı baştan sona otonom bir yapay zeka ajan sistemi tarafından gerçekleştirildi ve biz de bunu büyük ölçüde kendi yapay zeka sistemlerimiz sayesinde tespit edip analiz ettik"

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Yapay zeka test sırasında kontrolden çıktı: Siber saldırı - Resim: 7

Hugging Face CEO'su Clement Delangue ise yaptığı paylaşımda, saldırıyı gerçekleştiren sistemin gelişmişliği nedeniyle bunun dünyanın önde gelen yapay zeka laboratuvarlarından birinden kaynaklandığını düşündüklerini ifade ederek, "Bunun OpenAI tarafından kötü niyetle yapıldığına kesinlikle inanmıyoruz. Tüm bunların tamamen otonom şekilde gerçekleşmiş olması gerçekten akıl almaz" diye konuştu.

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