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Goatstarter şimdi de programdan mezun olan girişimlere yatırım yapmak üzere yeni yatırım kolu için fon turuna hazırlanıyor.

Hollanda merkezli girişim hızlandırma programı Goatstarter, 2026’nın ilk yarısı itibarıyla üç önemli eşiği geride bıraktı. Goatstarter çatısı altındaki DOA topluluğu 1.300’den fazla ödeme yapan katılımcıya ulaşırken, programdan bugüne kadar 200’ü aşkın proje çıktı. Esad Kılıç ve Burhan Kocabıyık tarafından kurulan Goatstarter, program mezunlarına ilk yatırımlarını yapacak yeni yatırım kolu için fon turu görüşmelerine de başladı.

Tamamen online yürütülen program, Türkiye ve Avrupa’daki Türkçe konuşan kuruculara yapay zeka destekli ürün geliştirme, şirket kurma ve satış süreçlerinde destek veriyor. Geleneksel eğitimlerden farklı olarak Antler ve Y Combinator benzeri uygulamalı bir hızlandırma yaklaşımı izleyen Goatstarter’da katılımcılar, fikir geliştirmekle sınırlı kalmıyor; ürünlerini pazara çıkarıyor, müşterilerle görüşüyor ve satış yapmayı hedefliyor.

Goatstarter Kurucu Ortağı Esad Kılıç, yapay zeka araçlarının girişim kurmanın önündeki teknik engelleri önemli ölçüde azalttığını belirterek, “ARspar’ın satış süreci, şirket kurmanın artık teknik uzmanlıktan çok doğru yöntemi uygulama meselesine dönüştüğünü gösterdi. Yakın zamana kadar bir ürünü pazara sunmak aylar alırken, bugün yapay zeka araçlarıyla bu süre haftalara inebiliyor. Doğru yöntemle ilerleyen bir fizyoterapist ya da muhasebeci, yazılım geçmişi bulunmasa bile kısa sürede ödeme alan bir dijital ürün geliştirebiliyor” açıklamasını yaptı.

Yapay zeka geliştirme sürecine yerleşiyor

Goatstarter programındaki katılımcıların önemli bir bölümünü, yazılım geçmişi bulunmayan profesyoneller oluşturuyor. Katılımcılar, yapay zeka destekli yazılım geliştirme araçlarından yararlanarak SaaS (Hizmet olarak Yazılım) çözümleri ve farklı dijital ürünler geliştiriyor. Program süresince ürün doğrulama, müşteri bulma, fiyatlandırma ve satış gibi şirket kurmanın temel aşamaları birlikte yürütülüyor.

Stack Overflow’un 2025 Developer Survey araştırmasına göre, katılımcıların %84’ü geliştirme süreçlerinde yapay zeka araçlarını kullandığını veya kullanmayı planladığını belirtiyor. Profesyonel geliştiricilerin %50,6’sı ise bu araçlardan her gün yararlanıyor. Araştırma, yapay zeka araçlarının yazılım geliştirme pratiklerinde yaygınlaştığını gösterirken, çıktıların doğrulanmasında insan kontrolünün önemini de koruduğuna işaret ediyor.

Goatstarter’ın 200’den fazla projeye ulaşan portföyünde de bu değişimin örnekleri görülüyor. Katılımcılar, yapay zeka araçlarıyla ürünlerin ilk sürümlerini oluşturarak potansiyel müşterilerden geribildirim topluyor ve henüz program devam ederken ödeme almaya başlayabiliyor.

Yatırım kararında program performansı belirleyici olacak

Goatstarter’ın hazırlıklarını sürdürdüğü yatırım kolu, programdan başarıyla mezun olan girişimlere ilk yatırımı yapmayı amaçlıyor. Fon turu görüşmeleri devam ederken kurulacak yapının, erken aşamadaki girişimleri ürün geliştirme ve satış sürecinden yatırıma kadar desteklemesi planlanıyor.

Yatırım kararlarında kurucuların sunumlarının yanı sıra, program boyunca ortaya koydukları çalışma disiplini, ilerleme hızı, müşteri geribildirimleri ve satış performansı değerlendirilecek. Goatstarter, 200’den fazla projeden oluşan program verisini kullanarak kurucuların fikirlerini uygulama ve şirket kurma becerilerini yatırım öncesinde gözlemlemeyi hedefliyor.

Goatstarter Kurucu Ortağı Burhan Kocabıyık, yatırım modeline ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bir kurucuyu değerlendirmenin en sağlıklı yollarından biri, onunla haftalar boyunca birlikte çalışmak ve nasıl ilerlediğini doğrudan görmektir. Yatırım kolumuzda kararı yalnızca sunuma göre vermeyeceğiz. Kurucunun program boyunca geliştirdiği ürüne, çalışma biçimine, müşteriyle kurduğu ilişkiye ve kaydettiği somut ilerlemeye bakacağız. 200’den fazla projeden elde ettiğimiz veriler, hangi ekiplerin fikir aşamasından şirket kurma aşamasına geçebildiğini görmemizi sağlıyor.”