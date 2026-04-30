Yapay zeka tehdit ediyor: Bu meslekler 5 yıla yok olacak

İŞ DÜNYASINDA 5 YILLIK KRİTİK EŞİK: YAPAY ZEKA DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Dijital dönüşüm ve yapay zeka entegrasyonu, küresel ekonomide taşları yerinden oynatıyor. Türkinform’da yayınlanan yazıda çalışma ekonomisi uzmanlarının değerlendirmelere göre, "mesleklerin tamamen yok olması" senaryosu her ne kadar abartılı bulunsa da, önümüzdeki 5 yıl içinde pek çok iş alanının radikal bir dönüşüm geçirmesi kaçınılmaz görünüyor. Uzmanlar, mesleklerin tamamen ortadan kalkmasından ziyade, icra edilme biçimlerinin dijital sistemlere devredileceği bir sürece işaret ediyor.