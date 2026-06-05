Yapay zeka tarih yazıyor: İlk kez aşı tasarladı

Aşılar, bağışıklık sistemine virüsleri tanımayı ve onlarla mücadele etmeyi öğreterek hastalıklara karşı koruma oluşturuyor. Ancak bazı virüsler sürekli mutasyona uğrayarak yapılarını değiştirdiği için mevcut aşıların etkinliği zamanla azalabiliyor. Covid-19 ve mevsimsel grip aşılarının düzenli olarak güncellenmesinin temel nedeni de bu değişimler.

Araştırmanın liderlerinden Profesör Jonathan Heeney, salgınlarla mücadelede sürekli geriden geldiklerini belirterek, amaçlarının gelecekte ortaya çıkabilecek tehditlere karşı önceden hazırlıklı olmak olduğunu ifade etti. Heeney'e göre hedef, yeni pandemiler başlamadan önce bağışıklık sistemini koruma altına almak.

Yapay Zeka Nasıl Devreye Girdi?

Geleneksel aşı geliştirme süreçlerinde genellikle virüsün mevcut bir türü temel alınırken, Cambridge ekibi farklı bir yöntem izledi. Bilim insanları, dünya genelindeki gözetim programları tarafından toplanan çok sayıda koronavirüsün genetik verilerini bir araya getirdi.

Yapay zeka bu verileri analiz ederek, virüslerin zaman içinde geçireceği olası değişimleri de hesaba katan özel bir "süper antijen" tasarladı. Bu yapı, virüsler mutasyona uğrasa ya da yeni türler ortaya çıksa bile bağışıklık sisteminin geniş çaplı koruma geliştirmesine yardımcı olmayı hedefliyor.