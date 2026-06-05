Yeniçağ Gazetesi
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Yapay zeka tarih yazıyor: İlk kez aşı tasarladı

Yapay zeka teknolojileri, gelecekte ortaya çıkabilecek salgın hastalıklara karşı koruma sağlamayı hedefleyen yeni nesil bir aşı geliştirilmesinde önemli rol oynadı.

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Yapay zeka tarih yazıyor: İlk kez aşı tasarladı - Resim: 1

Cambridge Üniversitesi'nde yürütülen araştırmada, bir aşının en kritik bileşenlerinden biri olan antijen ilk kez tamamen yapay zeka tarafından tasarlanarak insanlar üzerinde test edildi.

Araştırmacıların geliştirdiği deneysel aşı, yalnızca mevcut Covid-19 varyantlarına karşı değil, aynı zamanda hayvanlardan insanlara geçerek yeni salgınlara yol açma potansiyeli taşıyan farklı koronavirüslere karşı da koruma sağlamayı amaçlıyor. Çalışma henüz erken aşamalarda olsa da ekip, benzer yöntemleri grip ve Ebola gibi ciddi enfeksiyonlara karşı kullanmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

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Yapay zeka tarih yazıyor: İlk kez aşı tasarladı - Resim: 2

Aşılar, bağışıklık sistemine virüsleri tanımayı ve onlarla mücadele etmeyi öğreterek hastalıklara karşı koruma oluşturuyor. Ancak bazı virüsler sürekli mutasyona uğrayarak yapılarını değiştirdiği için mevcut aşıların etkinliği zamanla azalabiliyor. Covid-19 ve mevsimsel grip aşılarının düzenli olarak güncellenmesinin temel nedeni de bu değişimler.

Araştırmanın liderlerinden Profesör Jonathan Heeney, salgınlarla mücadelede sürekli geriden geldiklerini belirterek, amaçlarının gelecekte ortaya çıkabilecek tehditlere karşı önceden hazırlıklı olmak olduğunu ifade etti. Heeney'e göre hedef, yeni pandemiler başlamadan önce bağışıklık sistemini koruma altına almak.

Yapay Zeka Nasıl Devreye Girdi?

Geleneksel aşı geliştirme süreçlerinde genellikle virüsün mevcut bir türü temel alınırken, Cambridge ekibi farklı bir yöntem izledi. Bilim insanları, dünya genelindeki gözetim programları tarafından toplanan çok sayıda koronavirüsün genetik verilerini bir araya getirdi.

Yapay zeka bu verileri analiz ederek, virüslerin zaman içinde geçireceği olası değişimleri de hesaba katan özel bir "süper antijen" tasarladı. Bu yapı, virüsler mutasyona uğrasa ya da yeni türler ortaya çıksa bile bağışıklık sisteminin geniş çaplı koruma geliştirmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

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Yapay zeka tarih yazıyor: İlk kez aşı tasarladı - Resim: 3

Antijenler, bağışıklık sisteminin hedef aldığı yapılar olduğu için aşıların en önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Araştırmacılar, yapay zeka tarafından tasarlanan bir antijenin ilk kez insanlarda denenmesinin bilimsel açıdan önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor.

Heeney, teknolojinin sunduğu olanakların beklentilerin ötesinde olduğunu belirterek, yapay zekanın yalnızca mevcut hastalıklara değil, gelecekte ortaya çıkabilecek salgın tehditlerine karşı da koruyucu çözümler geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi.

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Yapay zeka tarih yazıyor: İlk kez aşı tasarladı - Resim: 4

İlk Sonuçlar Umut Veriyor

Şimdiye kadar 39 gönüllü üzerinde güvenlik testleri gerçekleştirilen aşının, bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini daha ayrıntılı incelemek amacıyla yaklaşık 200 kişinin katılacağı ikinci aşama çalışmaları sürüyor.

Journal of Infection dergisinde yayımlanan ilk bulgular, aşının oluşturduğu bağışıklık yanıtının şu aşamada "mütevazı" seviyede olduğunu gösterse de araştırma bilim dünyasında büyük ilgi gördü.

Çalışmanın bazı bölümlerini yürüten Southampton Üniversitesi'nden Profesör Saul Faust, yapay zeka destekli tasarım yaklaşımının özellikle gelecekteki pandemi risklerine karşı aşı geliştirme konusunda önemli avantajlar sunduğunu belirtti.

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Yapay zeka tarih yazıyor: İlk kez aşı tasarladı - Resim: 5

Grip ve Ebola İçin de Çalışmalar Sürüyor

Cambridge ekibi, her yıl yeniden formüle edilmesi gerekmeyen evrensel grip aşıları üzerinde çalışmalarını sürdürürken, son dönemde dikkat çeken H5N1 kuş gribine karşı da hayvan deneyleri gerçekleştiriyor.

Araştırmacılar ayrıca, Ebola virüsleri ve diğer viral hemorajik ateşlere karşı etkili olabilecek yeni aşılar geliştirmeyi hedefliyor. Özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen bazı salgınların halen aşısı bulunmayan virüslerden kaynaklanması, bu çalışmaların önemini artırıyor.

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Yapay zeka tarih yazıyor: İlk kez aşı tasarladı - Resim: 6

Oxford Aşı Grubu Direktörü Profesör Andy Pollard, yöntemin hayvan çalışmalarında oldukça güçlü sonuçlar verdiğini belirterek, elde edilen verilerin bilimsel açıdan son derece dikkat çekici olduğunu söyledi. Ancak gerçek başarının insan denemelerinin ilerleyen aşamalarında ortaya çıkacağını da vurguladı.

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Yapay zeka tarih yazıyor: İlk kez aşı tasarladı - Resim: 7

Uzmanlara göre yapay zeka, gelecekte yalnızca aşı tasarlamakla kalmayacak; bağışıklık sisteminin aşılara vereceği tepkileri önceden tahmin ederek geliştirme süreçlerini hızlandırabilecek. Bu da salgınlara karşı daha hızlı ve etkili çözümler üretilmesinin önünü açabilir.

Ulusal Sağlık ve Bakım Araştırmaları Enstitüsü Bilimsel Direktörü Profesör Marian Knight ise yapay zeka destekli süper antijen yaklaşımının, geniş kapsamlı ve uzun süreli viral koruma sağlama konusunda önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi
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