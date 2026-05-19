20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak bu tarihi karşılaşma öncesinde, futbol dünyasının odaklandığı en büyük soruya yapay zeka yanıt verdi.
Yapay zeka tahmin etti: Freiburg - Aston Villa finalinin kazanını kim olacak
UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu yarın akşam İstanbul Tüpraş Stadyumu’nda belli oluyor. Tarihinde ilk kez Avrupa kupası finaline çıkan Alman temsilcisi SC Freiburg ile Unai Emery yönetimindeki Aston Villa kozlarını paylaşacak. Yapay zekaya sorduk işte maçın kazananı ve senaryosu...Gül Devrim Koyun
Gelişmiş veri analizleri, takım form durumları, kadro derinlikleri ve teknik direktörlerin taktiksel geçmişlerini simüle eden yapay zeka, İstanbul'daki dev final için net bir skor ve kazanan tahmini yaptı.
YAPAY ZEKANIN DEV FİNAL TAHMİNİ: 1–3
Yapay zekanın gerçekleştirdiği simülasyonlara göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, geniş kadrosu ve Avrupa kupalarındaki taktiksel olgunluğuyla maçı önde götüren taraf olacak. Yapay zeka, final müsabakasının 3-1’lik Aston Villa üstünlüğüyle tamamlanacağını öngörüyor.
YAPAY ZEKANIN MAÇ ANALİZİ VE GOL DAKİKASI SENARYOSU
Yapay zeka simülasyonuna göre Freiburg, katı savunma anlayışı ve orta sahadaki direnciyle maça dengeli başlayacak. Ancak Aston Villa'nın bu sezon turnuvada 27 şans yaratan yıldızı Morgan Rogers önderliğindeki hücum hattı, ilk yarının sonlarına doğru (Dk. 38) İngiliz ekibini 1-0 öne geçirecek.
İkinci yarıya daha riskli ve hücum odaklı başlayacak olan Alman temsilcisi, turnuvanın en çok ikili mücadele kazanan ismi Johan Manzambi’nin sürüklediği bir duran top organizasyonuyla (Dk. 55) eşitliği yakalayacak: 1-1.
Beraberliğin ardından oyuna ağırlığını koyacak olan Aston Villa, Unai Emery’nin taktiksel hamleleriyle geçiş oyununu devreye sokacak. Maçın son çeyreğinde (Dk. 74 ve Dk. 88) bulacağı iki golle farkı açacak olan Aston Villa, sahadan 3-1 galip ayrılarak kupaya uzanacak.
Yaklaşık 493 milyon avroluk kadro değeriyle kağıt üzerinde de ağır basan Aston Villa, 191 milyon avroluk Freiburg karşısında net favori durumunda.
Unai Emery'nin daha önce bu kupayı 4 kez (3 kez Sevilla, 1 kez Villarreal) kazanmış olması, yapay zekanın "tecrübe" algoritmasında İngiliz ekibini bir adım öne taşıyan en büyük etken oldu.