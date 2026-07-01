Yapay zeka tahmin etti: 2030'da Türkiye'de paraya para demeyecek 10 meslek açıklandı

Yapay zeka platformu ChatGPT, küresel trendler ile Türkiye’nin dijitalleşme, savunma sanayisi, enerji ve sağlık alanlarındaki yatırımlarını analiz ederek 2030 yılına yönelik bir gelir tahmini raporu sundu. Yapılan değerlendirmede, gelecekte en yüksek kazancı sağlayacak mesleklerin büyük oranda teknoloji odaklı olacağı öngörüldü. Kazanç miktarını yalnızca maaşların değil; uzaktan çalışma, danışmanlık ve girişimcilik gibi imkanların da doğrudan etkileyeceği vurgulandı.

İşte yapay zeka botunun tahminlerine göre 2030'da Türkiye'de en çok kazandıracak 10 meslek: