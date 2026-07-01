Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yapay zeka tahmin etti: 2030'da Türkiye'de paraya para demeyecek 10 meslek açıklandı

Yapay zeka tahmin etti: 2030'da Türkiye'de paraya para demeyecek 10 meslek açıklandı

Yapay zeka botu ChatGPT, 2030 yılında Türkiye’de en çok para kazandıracak meslekleri ve öne çıkacak sektörleri tahmin etti. Dijitalleşme, savunma ve enerji yatırımlarının belirleyici olacağını belirten yapay zeka, en yüksek gelir potansiyeline sahip 10 mesleği sıraladı.

Utku Beycan Utku Beycan
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Yapay zeka tahmin etti: 2030'da Türkiye'de paraya para demeyecek 10 meslek açıklandı - Resim: 1

Yapay zeka platformu ChatGPT, küresel trendler ile Türkiye’nin dijitalleşme, savunma sanayisi, enerji ve sağlık alanlarındaki yatırımlarını analiz ederek 2030 yılına yönelik bir gelir tahmini raporu sundu. Yapılan değerlendirmede, gelecekte en yüksek kazancı sağlayacak mesleklerin büyük oranda teknoloji odaklı olacağı öngörüldü. Kazanç miktarını yalnızca maaşların değil; uzaktan çalışma, danışmanlık ve girişimcilik gibi imkanların da doğrudan etkileyeceği vurgulandı.

İşte yapay zeka botunun tahminlerine göre 2030'da Türkiye'de en çok kazandıracak 10 meslek:

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Yapay zeka tahmin etti: 2030'da Türkiye'de paraya para demeyecek 10 meslek açıklandı - Resim: 2

1. Yapay Zekâ Mühendisi ve AI Uzmanı

Türkiye'deki teknik meslekler arasında en yüksek maaş potansiyeline sahip alanlardan biri olarak gösteriliyor. Özellikle yurt dışındaki firmalara uzaktan (remote) çalışma imkanı sunması, gelir seviyesini küresel standartlara taşıyor.

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Yapay zeka tahmin etti: 2030'da Türkiye'de paraya para demeyecek 10 meslek açıklandı - Resim: 3

2. Siber Güvenlik Uzmanı

Bankacılık sektörü, savunma sanayisi ve devlet kurumlarında siber güvenlik uzmanlarına olan talep her geçen gün artıyor. Bu alanda faaliyet gösteren etik hackerlar ve güvenlik danışmanları en yüksek gelir grubunda yer alıyor.

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Yapay zeka tahmin etti: 2030'da Türkiye'de paraya para demeyecek 10 meslek açıklandı - Resim: 4

3. Yapay Zekâ Odaklı Girişimciler

Maaşlı bir işin ötesinde, şirket değeri üzerinden kazanç sağlayan bu grupta, tek bir başarılı yapay zeka ürününün milyonlarca kullanıcıya ulaşarak büyük bir finansal geri dönüş sağlaması bekleniyor.

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Yapay zeka tahmin etti: 2030'da Türkiye'de paraya para demeyecek 10 meslek açıklandı - Resim: 5

4. Veri Bilimcisi ve Makine Öğrenmesi Uzmanı

Finans, e-ticaret, sağlık ve sanayi sektörlerinde dijital verilerin işlenmesi kritik bir öneme sahip olduğundan, bu uzmanlara yönelik yoğun talebin süreceği tahmin ediliyor.

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Yapay zeka tahmin etti: 2030'da Türkiye'de paraya para demeyecek 10 meslek açıklandı - Resim: 6

5. Savunma Sanayii Yazılım ve Sistem Mühendisi

Türkiye’nin savunma sanayisi alanındaki yerli yatırımlarının hız kesmeden devam etmesi durumunda, bu sektördeki mühendislerin oldukça yüksek maaşlar alacağı öngörülüyor.

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Yapay zeka tahmin etti: 2030'da Türkiye'de paraya para demeyecek 10 meslek açıklandı - Resim: 7

6. Robotik ve Otomasyon Mühendisi

Üretim tesislerinde ve fabrikalarda otomasyon süreçlerinin hız kazanmasıyla birlikte, robotik sistemleri tasarlayan ve yöneten mühendislerin değeri daha da artacak.

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Yapay zeka tahmin etti: 2030'da Türkiye'de paraya para demeyecek 10 meslek açıklandı - Resim: 8

7. Biyoteknoloji ve Genetik Uzmanı

Geleceğin sağlık sektöründe özellikle kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları ve yeni nesil ilaç geliştirme süreçlerinde bu uzmanların öncü rol oynaması bekleniyor.

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Yapay zeka tahmin etti: 2030'da Türkiye'de paraya para demeyecek 10 meslek açıklandı - Resim: 9

8. Bulut Bilişim ve DevOps Mimarı

Şirketlerin dijital altyapılarını bulut sistemlerine taşıması ve bu altyapıların büyümeye devam etmesi, DevOps mimarlarını en kritik ve kazançlı pozisyonlardan biri haline getiriyor.

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Yapay zeka tahmin etti: 2030'da Türkiye'de paraya para demeyecek 10 meslek açıklandı - Resim: 10

9. Finansal Teknoloji (FinTech) Uzmanı

Dijital ödeme sistemleri, blokzincir (blockchain) uygulamaları ve yeni nesil finans yazılımları, bu alandaki uzmanlara önemli finansal fırsatlar sunuyor.

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Yapay zeka tahmin etti: 2030'da Türkiye'de paraya para demeyecek 10 meslek açıklandı - Resim: 11

10. Enerji Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Mühendisi

Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve enerji depolama alanlarında yapılan büyük yatırımlara bağlı olarak bu mühendislik dalına olan talebin hızla yükselmesi bekleniyor.

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Yapay zeka tahmin etti: 2030'da Türkiye'de paraya para demeyecek 10 meslek açıklandı - Resim: 12

Türkiye Pazarı İçin Yüksek Kazanç Sağlayacak Formüller

Yapay zekanın analizine göre, Türkiye’de sadece "maaşlı çalışan" olmak yerine belirli uzmanlık alanlarını bir araya getiren şu kombinasyonlar çok daha yüksek gelir potansiyeli taşıyor:

Yapay zekâ + İngilizce + Uzaktan çalışma

Siber güvenlik + Danışmanlık

Yazılım + Girişimcilik

Savunma sanayii + Yapay zekâ

Sağlık + Yapay zekâ

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