Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Yapay zeka şirketinin yeni gizemli cıhazı ortaya çıktı: Gibi’deki “Waffle” gerçek oluyor

Yapay zeka şirketinin yeni gizemli cıhazı ortaya çıktı: Gibi’deki “Waffle” gerçek oluyor

Yapay zeka alanında devrim yaratan OpenAI, şimdi de donanım dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre şirketin ilk cihazı alışılmışın dışında olacak.

Kaynak: Diğer
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Yapay zeka şirketinin yeni gizemli cıhazı ortaya çıktı: Gibi’deki “Waffle” gerçek oluyor - Resim: 1

ChatGPT ile yapay zeka alanında büyük bir dönüşüm başlatan OpenAI, şimdi de ilk donanım ürünüyle gündemde. Şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı cihazla ilgili ortaya çıkan yeni detaylar, teknoloji dünyasında dikkat çekti.

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Yapay zeka şirketinin yeni gizemli cıhazı ortaya çıktı: Gibi’deki “Waffle” gerçek oluyor - Resim: 2

Farklı bir kategori geliyor

Bloomberg kaynaklı bilgilere göre OpenAI, akıllı telefon ya da gözlük yerine bambaşka bir cihaz kategorisine yönelmiş durumda. Şirketin ilk ürünü, ekranı olmayan taşınabilir bir akıllı hoparlör olacak.

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Yapay zeka şirketinin yeni gizemli cıhazı ortaya çıktı: Gibi’deki “Waffle” gerçek oluyor - Resim: 3

Jony Ive detayı dikkat çekti

Cihazın geliştirme sürecinde Apple’ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive ve ekibinin de yer aldığı ifade ediliyor. Bu durum, ürünün tasarım ve kullanıcı deneyimi açısından iddialı olacağının sinyalini veriyor.

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Yapay zeka şirketinin yeni gizemli cıhazı ortaya çıktı: Gibi’deki “Waffle” gerçek oluyor - Resim: 4

Yapay zeka asistanı gibi çalışacak

Taşınabilir yapıda olması beklenen cihaz, kullanıcıya sürekli eşlik eden bir yapay zeka asistanı olarak konumlandırılıyor.

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Yapay zeka şirketinin yeni gizemli cıhazı ortaya çıktı: Gibi’deki “Waffle” gerçek oluyor - Resim: 5

Sızıntılara göre cihazda:

Mikrofonların yanı sıra kamera ve sensörler yer alacak
Kullanıcının çevresini algılayabilecek
Bağlama uygun yanıtlar verebilecek

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Yapay zeka şirketinin yeni gizemli cıhazı ortaya çıktı: Gibi’deki “Waffle” gerçek oluyor - Resim: 6

Neler yapabilecek?

Yeni cihazın ChatGPT’nin gelişmiş sesli özelliklerini kullanacağı belirtiliyor. Kullanıcılar bu cihazla:

Sorular sorabilecek
Mesaj gönderebilecek
Medya içeriklerini kontrol edebilecek
Akıllı ev sistemlerini yönetebilecek

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Yapay zeka şirketinin yeni gizemli cıhazı ortaya çıktı: Gibi’deki “Waffle” gerçek oluyor - Resim: 7

Amaç: Ekransız deneyim

OpenAI’nin bu cihazla hedefi, yapay zekayı yalnızca ekran üzerinden kullanılan bir araç olmaktan çıkarıp günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmek.

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Yapay zeka şirketinin yeni gizemli cıhazı ortaya çıktı: Gibi’deki “Waffle” gerçek oluyor - Resim: 8

Ne zaman çıkacak?

Henüz resmi bir tanıtım tarihi açıklanmadı. Ancak cihazın 2026 sonu ya da 2027 yılında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

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Yapay zeka şirketinin yeni gizemli cıhazı ortaya çıktı: Gibi’deki “Waffle” gerçek oluyor - Resim: 9

Teknoloji dünyasında dengeleri değiştirebilecek bu cihaz, yapay zekanın kullanım şeklini kökten dönüştürebilir.

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