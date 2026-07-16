Yapay zeka şirketinin yeni gizemli cıhazı ortaya çıktı: Gibi’deki “Waffle” gerçek oluyor

ChatGPT ile yapay zeka alanında büyük bir dönüşüm başlatan OpenAI, şimdi de ilk donanım ürünüyle gündemde. Şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı cihazla ilgili ortaya çıkan yeni detaylar, teknoloji dünyasında dikkat çekti.
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Yapay zeka alanında devrim yaratan OpenAI, şimdi de donanım dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre şirketin ilk cihazı alışılmışın dışında olacak.Kaynak: Diğer
Farklı bir kategori geliyor
Bloomberg kaynaklı bilgilere göre OpenAI, akıllı telefon ya da gözlük yerine bambaşka bir cihaz kategorisine yönelmiş durumda. Şirketin ilk ürünü, ekranı olmayan taşınabilir bir akıllı hoparlör olacak.
Jony Ive detayı dikkat çekti
Cihazın geliştirme sürecinde Apple’ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive ve ekibinin de yer aldığı ifade ediliyor. Bu durum, ürünün tasarım ve kullanıcı deneyimi açısından iddialı olacağının sinyalini veriyor.
Yapay zeka asistanı gibi çalışacak
Taşınabilir yapıda olması beklenen cihaz, kullanıcıya sürekli eşlik eden bir yapay zeka asistanı olarak konumlandırılıyor.
Sızıntılara göre cihazda:
Mikrofonların yanı sıra kamera ve sensörler yer alacak
Kullanıcının çevresini algılayabilecek
Bağlama uygun yanıtlar verebilecek
Neler yapabilecek?
Yeni cihazın ChatGPT’nin gelişmiş sesli özelliklerini kullanacağı belirtiliyor. Kullanıcılar bu cihazla:
Sorular sorabilecek
Mesaj gönderebilecek
Medya içeriklerini kontrol edebilecek
Akıllı ev sistemlerini yönetebilecek
Amaç: Ekransız deneyim
OpenAI’nin bu cihazla hedefi, yapay zekayı yalnızca ekran üzerinden kullanılan bir araç olmaktan çıkarıp günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmek.
Ne zaman çıkacak?
Henüz resmi bir tanıtım tarihi açıklanmadı. Ancak cihazın 2026 sonu ya da 2027 yılında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
Teknoloji dünyasında dengeleri değiştirebilecek bu cihaz, yapay zekanın kullanım şeklini kökten dönüştürebilir.