Yapay zeka siber tehditleri dönüştürüyor: 2026'da yeni riskler kapıda

Hedefli Saldırılar Artıyor, Etiketleme Yetersiz Kalıyor

Çevrimiçi ve gerçek zamanlı yüz ile ses değiştirme teknolojileri ilerlese de, yaygın kullanım kısa vadede sınırlı kalacak. Ancak hedefli saldırılarda riskler yükseliyor; sanal kameralar üzerinden manipülasyonlar, saldırıları daha inandırıcı kılıyor.

Yapay zekâ içeriklerini etiketleme çalışmaları devam etse de, ortak standartlar henüz oluşmadı. Mevcut yöntemler kolayca aşılabiliyor, bu da teknik ve düzenleyici yeni adımları zorunlu kılıyor.