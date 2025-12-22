Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Teknoloji Yapay zeka siber tehditleri dönüştürüyor: 2026'da yeni riskler kapıda

Kaspersky uzmanları, yapay zekanın hızlı evrimi sonucu 2026 itibarıyla deepfake'lerden açık kaynak modellere kadar uzanan yeni siber güvenlik risklerinin arttığını vurguluyor. Hem savunma hem saldırı araçları olarak kullanılan AI, bireyleri ve kurumları köklü değişikliklerle karşı karşıya bırakıyor.

Kaspersky uzmanlarının analizine göre, yapay zekâ teknolojilerinin hızlı gelişimi, siber güvenlik ekosistemini temelden değiştiriyor. Büyük dil modelleri (LLM'ler) savunma mekanizmalarını güçlendirirken, siber suçlulara da yeni fırsatlar sunuyor. 2026 perspektifinde, deepfake'ler ve açık kaynaklı modeller gibi unsurlar, tehditlerin hacmini ve erişilebilirliğini artırıyor.

Deepfake'ler Ana Akım Haline Geliyor

Deepfake teknolojileri artık yaygınlaşırken, kurumlar ve bireyler bu tehditlere karşı farkındalıklarını artırıyor. Sentetik içerikler, risk gündeminin kalıcı parçası haline geliyor. Kurumlar, çalışanlarını eğitmek için yatırım yaparken, bireyler sahte içeriklerle daha sık karşılaşarak tehditleri daha iyi anlıyor.

Deepfake'lerin kalitesi, özellikle ses teknolojilerindeki ilerlemelerle yükseliyor. Görsel gerçekçilik zaten yüksek seviyede olsa da, önümüzdeki dönemde gerçekçi ses üretimi odak noktası olacak. Kolaylaşan içerik üretim araçları sayesinde, teknik bilgi gerektirmeden orta düzey deepfake'ler oluşturulabiliyor. Bu da tehditlerin sayısını ve yayılmasını hızlandırıyor.

Hedefli Saldırılar Artıyor, Etiketleme Yetersiz Kalıyor

Çevrimiçi ve gerçek zamanlı yüz ile ses değiştirme teknolojileri ilerlese de, yaygın kullanım kısa vadede sınırlı kalacak. Ancak hedefli saldırılarda riskler yükseliyor; sanal kameralar üzerinden manipülasyonlar, saldırıları daha inandırıcı kılıyor.

Yapay zekâ içeriklerini etiketleme çalışmaları devam etse de, ortak standartlar henüz oluşmadı. Mevcut yöntemler kolayca aşılabiliyor, bu da teknik ve düzenleyici yeni adımları zorunlu kılıyor.

Açık Kaynak Modeller Tehlike Saçıyor

Açık kaynaklı (open-weight) yapay zekâ modelleri, kapalı sistemlere benzer yetkinliklerle kötüye kullanım potansiyelini artırıyor. Kapalı modeller daha sıkı kontroller sunsa da, açık kaynakların yayılması farkı belirsizleştiriyor.

Meşru ve dolandırıcılık amaçlı AI içerikleri arasındaki sınır silikleşiyor. AI destekli oltalama e-postaları, sahte kimlikler ve ikna edici içerikler artarken, markaların sentetik reklamları kullanıcıların gerçek-sahte ayrımını zorlaştırıyor.

AI Saldırı Zincirinin Her Halkasında

Yapay zekâ, siber saldırıların kod yazımından altyapı kurulumuna, zafiyet taramalarından devreye almaya kadar tüm aşamalarında kullanılıyor. Saldırganlar, AI izlerini gizleyerek analizleri karmaşıklaştırıyor.

Kaspersky Araştırma ve Geliştirme Grubu Yöneticisi Vladislav Tushkanov, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Yapay zekâ araçları siber saldırılarda kullanılırken, aynı zamanda güvenlik analizlerinin de giderek daha yaygın bir parçası haline geliyor ve SOC ekiplerinin çalışma biçimini dönüştürüyor. Ajan tabanlı sistemler, altyapıları sürekli olarak tarayarak zafiyetleri tespit edebilecek ve soruşturmalar için bağlamsal bilgiler toplayabilecek; böylece manuel ve tekrarlayan iş yükü önemli ölçüde azalacak. Bunun sonucunda uzmanlar, veri aramak yerine önceden hazırlanmış bağlam üzerinden karar almaya odaklanacak. Paralel olarak güvenlik araçları, karmaşık teknik sorgular yerine doğal dilde komutlarla çalışılan arayüzlere evrilecek.”

Kaynak: Haber Merkezi
