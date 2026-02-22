Siber güvenlik dünyası, yapay zeka destekli yeni bir araçla sarsıldı. Anthropic tarafından geliştirilen ve yazılım analizinde kullanılan Claude Code’a eklenen yeni özellik, kritik güvenlik açıklarını kısa sürede tespit ederek sektörde “deprem” etkisi oluşturdu.

DİJİTAL GÜVENLİK ARAŞTIRMACISI GİBİ

Kod yazma ve iyileştirme amacıyla geliştirilen Claude Code, yeni özellikle birlikte adeta bir dijital güvenlik araştırmacısı gibi çalışıyor. İnsan uzmanların uzun sürede gerçekleştirebildiği karmaşık analizleri kısa sürede tamamlayan sistemin, yıllardır gözden kaçan açıkları ortaya çıkardığı belirtildi.

Bu durum, geleneksel güvenlik yöntemlerinin yeterliliğini tartışmaya açarken, yapay zekanın sektördeki rolüne ilişkin hayranlık ve endişeyi aynı anda beraberinde getirdi.

PİYASALARDA DALGALANMA

Gelişmenin ardından siber güvenlik alanında faaliyet gösteren bazı büyük şirketlerin borsa değerlerinde düşüş yaşandı. Özellikle CrowdStrike gibi dev firmaların hisselerinde yaklaşık yüzde 10’a varan kayıplar görüldü. Analistler, yatırımcıların yapay zekanın mevcut iş modellerini dönüştürebileceği endişesiyle hareket ettiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre bu sert tepkinin geçici mi yoksa kalıcı mı olacağı henüz net değil; ancak sektörde yapay zeka odaklı yatırımların artacağı konusunda görüş birliği bulunuyor.

YENİ DÖNEM, YENİ RİSKLER

Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren BEAM Teknoloji’nin Genel Müdürü Mehmet Çakır, sektörde köklü bir dönüşüm yaşandığını belirterek, eski problemlerin azalırken yeni risklerin ortaya çıkacağı bir döneme girildiğini ifade etti.

Çakır, yapay zeka destekli kaynak kod analizlerinin saldırıların önemli bir kısmını oluşturan yazılım açıklarını azaltabileceğini vurguladı. Bununla birlikte sosyal mühendislik, gelişmiş kalıcı tehditler ve yapay zekadan kaynaklanan yeni güvenlik risklerinin gündemde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Uzmanlara göre siber güvenlikte artık yalnızca dış tehditlere karşı önlem almak yeterli değil; şirketlerin kendi yazılım altyapılarını da yapay zeka ile sürekli denetlemesi yeni dönemin temel gerekliliklerinden biri haline geliyor.