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İrlanda Merkezi İstatistik Ofisi (CSO) tarafından yayımlanan resmi veriler, teknoloji devlerinin veri merkezlerinin ulaştığı devasa enerji iştahını gözler önüne serdi. Rapora göre, ülkede faaliyet gösteren veri merkezleri 2025 yılında İrlanda’nın toplam elektrik tüketiminin tek başına yüzde 23’ünü oluşturdu. Bu oran, ülkedeki tüm evlerin toplam elektrik tüketim payı olan yüzde 28’e neredeyse kafa tutacak bir seviyeye ulaştı.

10 YILDA YÜZDE 584'LÜK KORKUTUCU BÜYÜME

İrlanda'da veri merkezlerinin elektrik sarfiyatı, 2024 yılındaki 6.973 GWh seviyesinden 2025'te 7.663 GWh'ye çıkarak sadece bir yılda yüzde 10 oranında yükseldi. Ülkenin geri kalanındaki genel elektrik tüketim artışının yüzde 2'de kalması, aradaki uçurumu net şekilde ortaya koydu.

Tarihsel veriler ise tablonun ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor; zira 2015 yılında bu tesislerin toplam elektrik tüketimindeki payı yalnızca yüzde 5 seviyesindeydi. CSO'nun paylaştığı çeyreklik verilere göre, 2015'in ilk çeyreğinde 291 GWh olan tüketim, 2025'in son çeyreğinde 1.991 GWh'ye fırlayarak 10 yıllık süreçte yüzde 584'lük rekor bir artış kaydetti. Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkede şu an Microsoft, AWS, Google ve Meta gibi dünya devlerine ait 89 civarında veri merkezi bulunuyor. İlk yatırımlar bulut sistemleri odaklıyken, son dönemdeki üretken yapay zeka çılgınlığı işlem gücüyle birlikte enerji ihtiyacını da patlattı.

ELEKTRİK ŞEBEKESİNİ KORUMAK İÇİN SERT TEDBİRLER

Enerji şebekesinin çökmesi ve kitlesel elektrik kesintilerinin yaşanması riskine karşı İrlanda hükûmeti, kasım 2021'de yeni veri merkezlerinin standart şebeke bağlantı başvurularını fiilen durdurmuş, şirketleri kendi enerjilerini üretmeye ya da Dublin dışındaki bölgelere yönelmeye zorlamıştı.

Bu önlemlerin tüketim hızını kesmemesi üzerine 2025 yılında enerji güvenliğini sağlamak adına çok daha katı kurallar devreye alındı. Yeni yasal düzenlemeye göre:

-Kendi Enerjini Üretme Şartı: Yeni veri merkezi projeleri, ihtiyaç duydukları elektriğin tamamını karşılayabilecek esnek ve sahada kurulu kendi enerji üretim tesisine sahip olmak zorunda kalacak.

-Yeşil Enerji Zorunluluğu: Tesisler işletmeye alındıktan sonraki altı yıl içinde, yıllık elektrik ihtiyaçlarının en az yüzde 80'ini devlet desteği almayan, tamamen yeni yenilenebilir enerji projelerinden tedarik etmekle yükümlü olacak.

Veri merkezlerinin enerji krizi sadece İrlanda ile sınırlı kalmazken, küresel araştırmalar dünya genelindeki veri merkezlerinin toplam elektrik tüketiminin bu yıl yüzde 26 oranında artacağını öngörüyor.