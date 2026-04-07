Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun çeyrek final heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde gelecek hafta oynanacak rövanş maçların ardından yarı finalistler netleşecek.
Yapay zeka Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Şampiyonlar Ligi heyecanı çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Yapay zekaya Devler Ligi'nde hangi takımın şampiyon olacağını sorduk. İşte detaylar…İbrahim Doğanoğlu
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda çeyrek final maçları öncesinde yapay zeka, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk şanslarını tahmin etti.
FAVORİ ARSENAL
Yapay zekaya Şampiyonlar Ligi şampiyonunu sorduğumuzda, Arsenal’ın Devler Ligi’nde şampiyonluğun en büyük favorisi olduğu görülüyor.
1- Arsenal | Yüzde 27
2- Bayern Münih | Yüzde 21
3- Barcelona | Yüzde 16
4- PSG | Yüzde 12
5- Real Madrid | Yüzde 9
6- Liverpool | Yüzde 7
7- Atletico Madrid | Yüzde 5
8- Sporting CP | Yüzde 3
