07 Nisan 2026 Salı
Anasayfa Spor Yapay zeka Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Şampiyonlar Ligi heyecanı çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Yapay zekaya Devler Ligi’nde hangi takımın şampiyon olacağını sorduk. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu
Yapay zeka Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun çeyrek final heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde gelecek hafta oynanacak rövanş maçların ardından yarı finalistler netleşecek.

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti - Resim: 2

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda çeyrek final maçları öncesinde yapay zeka, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk şanslarını tahmin etti.

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti - Resim: 3

FAVORİ ARSENAL

Yapay zekaya Şampiyonlar Ligi şampiyonunu sorduğumuzda, Arsenal’ın Devler Ligi’nde şampiyonluğun en büyük favorisi olduğu görülüyor.

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti - Resim: 4

1- Arsenal | Yüzde 27

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti - Resim: 5

2- Bayern Münih | Yüzde 21

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti - Resim: 6

3- Barcelona | Yüzde 16

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti - Resim: 7

4- PSG | Yüzde 12

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti - Resim: 8

5- Real Madrid | Yüzde 9

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti - Resim: 9

6- Liverpool | Yüzde 7

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti - Resim: 10

7- Atletico Madrid | Yüzde 5

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti - Resim: 11

8- Sporting CP | Yüzde 3

