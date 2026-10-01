Yeniçağ Gazetesi
01 Ekim 2026 Perşembe
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Teknoloji Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var

Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var

Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen Maxwell, Meta-World simülasyonunda 91,9 puana ulaşarak robotların fiziksel görev performansını ölçen testte en yüksek skoru elde etti. Değerlendirmede Çin ve Güney Kore’den geliştirilen iki model de ilk üçte yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 1

Yapay zekâ sistemlerinin robotlar üzerinden fiziksel görevleri yerine getirme kapasitesini sınayan Meta-World değerlendirmesinde listenin ilk sırasında Çin Bilimler Akademisi’nin Maxwell modeli yer aldı.

1 21
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 2

Endüstriyel Yapay Zekâ Enstitüsü tarafından geliştirilen sistem, 91,9 puanlık performans gösterdi.

2 21
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 3

Değerlendirmede ikinci basamağa 90 puanla Youibot tarafından geliştirilen FabriVLA yerleşirken, Güney Kore’deki Kyungpook Ulusal Üniversitesi’nin SUREFlow modeli 88,3 puanla üçüncü oldu.

3 21
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 4

Meta-World’de farklı robotik yetenekler ayrı görevler üzerinden sınanıyor.

4 21
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 5

Araştırmacıların oluşturduğu simülasyonda toplam 50 görev bulunuyor.

5 21
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 6

Robotların bir nesneyi tutması, başka bir noktaya taşıması, kapı açması veya çekmece kullanması gibi günlük yaşamda karşılaşılabilecek işlemler bu görevler arasında bulunuyor.

6 21
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 7

Testin amacı yalnızca bir robotun verilen komutu yerine getirip getirmediğini görmekle sınırlı değil.

7 21
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 8

Sistemlerin çevredeki nesnelerin konumlarını değerlendirmesi, hedefe ulaşmak için hareketlerini planlaması ve temas sırasında ortaya çıkan geri bildirim doğrultusunda hareketini değiştirmesi gerekiyor.

8 21
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 9

Bu yaklaşım, gövdelendirilmiş yapay zekâ çalışmalarının temel özelliklerinden birini oluşturuyor.

9 21
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 10

Metin üretmek veya verileri analiz etmek yerine fiziksel bir sistem aracılığıyla çevreyle etkileşime girebilen bu yapay zekâ türü, ABD ve Çin arasındaki teknoloji rekabetinin öne çıkan alanlarından biri olarak görülüyor.

10 21
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 11

Meta-World sıralamasında yalnızca Çinli ve Güney Koreli ekiplerin modelleri bulunmuyor.

11 21
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 12

Google DeepMind, Physical Intelligence, Alibaba, Meituan, Cambridge Üniversitesi, MIT, Carnegie Mellon Üniversitesi ve Toyota Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen sistemler de değerlendirmede yer alıyor.

12 21
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 13

Klasik endüstriyel robotlar, önceden tanımlanmış komutları hassas biçimde uygulayabiliyor.

13 21
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 14

Buna karşılık ev veya iş yeri gibi koşulların sürekli değişebildiği ortamlarda çalışacak sistemlerin çevreyi daha kapsamlı biçimde değerlendirmesi gerekiyor.

14 21
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 15

Fizik kurallarının ve nesneler arasındaki mekânsal ilişkilerin anlaşılması da bu nedenle önem taşıyor.

15 21
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 16

Çin, fiziksel yapay zekâ konusunda kendi teknolojik altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

16 21
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 17

Ülke kısa süre önce tamamen yerli mimariye sahip olduğu belirtilen ilk insansı robotunu tanıtmıştı.

17 21
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 18

Çin’in üst düzey yapay zekâ uzmanı sayısında ABD’yi geçtiği de belirtiliyor.

18 21
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 19

Maxwell’in Meta-World’de ulaştığı skor, fiziksel görevlerin yapay zekâ tarafından planlanması konusunda ulaşılan noktayı gösteriyor.

19 21
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 20

Ancak değerlendirme simülasyon ortamında gerçekleştiriliyor.

20 21
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var - Resim: 21

Gerçek dünyadaki koşulların daha karmaşık olması nedeniyle bu modellerin gerçek robotlara ve günlük kullanım alanlarına aktarılması, sonraki önemli aşama olarak öne çıkıyor.

21 21
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro