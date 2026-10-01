Yapay zekâ sistemlerinin robotlar üzerinden fiziksel görevleri yerine getirme kapasitesini sınayan Meta-World değerlendirmesinde listenin ilk sırasında Çin Bilimler Akademisi’nin Maxwell modeli yer aldı.
Yapay zeka rekabeti kızıştı: Zirvede Çinli model var
Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen Maxwell, Meta-World simülasyonunda 91,9 puana ulaşarak robotların fiziksel görev performansını ölçen testte en yüksek skoru elde etti. Değerlendirmede Çin ve Güney Kore’den geliştirilen iki model de ilk üçte yer aldı.Kaynak: Haber Merkezi
Endüstriyel Yapay Zekâ Enstitüsü tarafından geliştirilen sistem, 91,9 puanlık performans gösterdi.
Değerlendirmede ikinci basamağa 90 puanla Youibot tarafından geliştirilen FabriVLA yerleşirken, Güney Kore’deki Kyungpook Ulusal Üniversitesi’nin SUREFlow modeli 88,3 puanla üçüncü oldu.
Meta-World’de farklı robotik yetenekler ayrı görevler üzerinden sınanıyor.
Araştırmacıların oluşturduğu simülasyonda toplam 50 görev bulunuyor.
Robotların bir nesneyi tutması, başka bir noktaya taşıması, kapı açması veya çekmece kullanması gibi günlük yaşamda karşılaşılabilecek işlemler bu görevler arasında bulunuyor.
Testin amacı yalnızca bir robotun verilen komutu yerine getirip getirmediğini görmekle sınırlı değil.
Sistemlerin çevredeki nesnelerin konumlarını değerlendirmesi, hedefe ulaşmak için hareketlerini planlaması ve temas sırasında ortaya çıkan geri bildirim doğrultusunda hareketini değiştirmesi gerekiyor.
Bu yaklaşım, gövdelendirilmiş yapay zekâ çalışmalarının temel özelliklerinden birini oluşturuyor.
Metin üretmek veya verileri analiz etmek yerine fiziksel bir sistem aracılığıyla çevreyle etkileşime girebilen bu yapay zekâ türü, ABD ve Çin arasındaki teknoloji rekabetinin öne çıkan alanlarından biri olarak görülüyor.
Meta-World sıralamasında yalnızca Çinli ve Güney Koreli ekiplerin modelleri bulunmuyor.
Google DeepMind, Physical Intelligence, Alibaba, Meituan, Cambridge Üniversitesi, MIT, Carnegie Mellon Üniversitesi ve Toyota Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen sistemler de değerlendirmede yer alıyor.
Klasik endüstriyel robotlar, önceden tanımlanmış komutları hassas biçimde uygulayabiliyor.
Buna karşılık ev veya iş yeri gibi koşulların sürekli değişebildiği ortamlarda çalışacak sistemlerin çevreyi daha kapsamlı biçimde değerlendirmesi gerekiyor.
Fizik kurallarının ve nesneler arasındaki mekânsal ilişkilerin anlaşılması da bu nedenle önem taşıyor.
Çin, fiziksel yapay zekâ konusunda kendi teknolojik altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.
Ülke kısa süre önce tamamen yerli mimariye sahip olduğu belirtilen ilk insansı robotunu tanıtmıştı.
Çin’in üst düzey yapay zekâ uzmanı sayısında ABD’yi geçtiği de belirtiliyor.
Maxwell’in Meta-World’de ulaştığı skor, fiziksel görevlerin yapay zekâ tarafından planlanması konusunda ulaşılan noktayı gösteriyor.
Ancak değerlendirme simülasyon ortamında gerçekleştiriliyor.
Gerçek dünyadaki koşulların daha karmaşık olması nedeniyle bu modellerin gerçek robotlara ve günlük kullanım alanlarına aktarılması, sonraki önemli aşama olarak öne çıkıyor.