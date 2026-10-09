Sağlık girişimi Nolla Health tarafından yürütülen ve bir yıl sürmesi planlanan program, tıbbi süreçlerde yapay zekanın rolü açısından tarihi bir adım niteliği taşıyor.

YAPAY ZEKADAN DOĞRUDAN REÇETE DÖNEMİ

Utah, yapay zekanın insan müdahalesi veya doğrudan gözetimi bulunmaksızın hastaları analiz edip ilaç reçeteleyebildiği ilk bölgelerden biri oldu. Nolla Health’in başlattığı bu uygulama, mevcut aşamada yalnızca hafif ve orta şiddette akne rahatsızlığı yaşayan kullanıcıları kapsıyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Uygulamadan yararlanmak isteyen kişilerin aylık 4,99 dolar abonelik ücretiyle platforma kaydolması gerekiyor. Kullanıcılar sistem üzerinden yüz fotoğraflarını yükleyip tıbbi geçmişleri ile kişisel verilerini içeren bir formu dolduruyor. Yapay zeka; cildin durumunu, akne türünü ve yağlılık oranını inceleyerek sayısal bir hastalık skoru üretiyor. Elde edilen veriler hastanın beyanıyla birleştirilerek önceden belirlenmiş sekiz harici tedavi seçeneğinden en uygun ilaç seçiliyor ve reçete doğrudan eczaneye iletiliyor.

DOKTOR DENETİMİ KADEMELİ OLARAK AZALACAK

Sistem güvenliğini sağlamak adına denetim mekanizması üç aşamalı olarak kurgulandı. İlk aşamada hazırlanan ilk 100 reçete, eczaneye gönderilmeden önce uzman doktorlarca incelenecek. İkinci aşamada 400 hastaya ait reçeteler doğrudan eczaneye aktarılırken doktorlar bu işlemleri haftalık olarak geriye dönük denetleyecek. Son safhada ise hekimler, üretilen reçetelerin sadece rastgele seçilen yüzde 10'luk kısmını aylık periyotlarla kontrol edecek.

RİSKLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sağlık alanında yapay zekaya geniş yetkiler verilmesi, hatalı teşhis ve bilgi üretimi riskleri nedeniyle tartışmaları da beraberinde getiriyor. Nolla Health CEO’su Luis Wenus ise uygulamanın bu riskleri minimuma indirecek şekilde sınırlandırıldığını belirtiyor. Seçilen sekiz ilacın tamamının ağızdan alınan sistemik tedaviler yerine cilde uygulanan lokal ürünlerden oluştuğunu vurgulayan Wenus, olası yan etkilerin yalnızca bölgesel cilt tahrişi veya kurulukla sınırlı olduğunu ifade ediyor.

SAĞLIKTA YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI ARALANIYOR

Söz konusu pilot çalışma akne gibi düşük riskli bir alanda başlatılmış olsa da elde edilecek başarı, modelin farklı hastalıkların tedavisinde de uygulanmasının önünü açabilir. Bu dönüşüm yapay zekanın doktorların yerini almasından ziyade, rutin ve basit sağlık hizmetlerinin otomasyona devredildiği yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.