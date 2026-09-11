Sinema tarihinin en uzun soluklu aksiyon serilerinden Hızlı ve Öfkeli, 25 yıllık macerasını sonlandırmaya hazırlanıyor. "Fast Forever" adıyla izleyiciyle buluşacak 11. ve son filmde, geçirdiği trajik kaza sonucu hayatını kaybeden Paul Walker'ın canlandırdığı Brian O'Conner karakterinin yeniden hikâyeye dâhil edilmesi planlanıyor.

DİJİTAL TEKNOLOJİ İLE FİZİKSEL DUBLÖRE İHTİYAÇ KALMAYACAK

Hatırlanacağı üzere oyuncunun vefatının ardından çekilen yedinci filmde, Paul Walker’ın kardeşi Cody Walker dublör olarak kamera karşısına geçmiş ve yüzü yapay zekâ yardımıyla değiştirilerek karaktere duygusal bir veda sahnesi hazırlanmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cody Walker, gelişen yeni yapay zekâ teknolojileri sayesinde bu kez fiziki bir dublöre dahi ihtiyaç duyulmadan karakterin doğrudan filme eklenebileceğini aktardı. Projenin hayata geçebilmesi için Paul Walker'ın kızının resmi onayı bekleniyor.

BÜTÇE KRİZİ NEDENİYLE ÇEKİMLER VE VİZYON TARİHİ ERTELENDİ

Paul Walker’ın dönüş planları heyecan yaratsa da yapımın çekim süreçlerindeki belirsizlik devam ediyor. İlk olarak 2025 yılında vizyona girmesi hedeflenen Hızlı ve Öfkeli 11, Vin Diesel, yapım ekibi ve Universal stüdyosu arasında yaşanan bütçe anlaşmazlıkları sebebiyle defalarca ertelendi. Resmi vizyon tarihi 17 Mart 2028 olarak açıklansa da taraflar arasındaki finansal kriz çözülmediği için bu tarihin de ertelenme riski bulunuyor.