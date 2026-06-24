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Sahada çalışan ekipler, yapay zeka (AI) deneyimine ofis çalışanları kadar erişemiyor. Yapay zeka destekli araçlar ağırlıklı olarak masa başında yürütülen iş akışına entegre olurken; üretim, depo, lojistik, perakende, havacılık ve saha operasyonları, bu dönüşümün dışında kalabiliyor. Thread in Motion, bu ihtiyaca yanıt vermek amacıyla Türkiye’nin ilk fiziksel AI cihazı olarak konumlandırdığı AXION’u geliştirdi. Yapay zekayı masa başından kaldıran AXION; operasyon çalışanlarını anlayan, yönlendiren, doğrulayan ve gerektiğinde karar vermelerine destek olan yapay zeka destekli bir operasyon asistanı olarak görev yapıyor.

Thread in Motion CEO’su Kadir Demircioğlu, AXION’un çıkış noktasını şu sözlerle değerlendirdi: “Yapay zeka konuşulduğunda akla çoğunlukla ofis çalışanları geliyor. Ancak üretim hatlarında, depolarda, lojistik süreçlerinde ve sahada çalışan çok büyük bir kitle var. Biz de buradan yola çıkarak kendimize şu soruyu sorduk: Beyaz yakalıların yapay zeka asistanları varsa, operasyon çalışanlarının neden olmasın? AXION bu yaklaşımın sonucu olarak ortaya çıktı.”



Yapay zeka saha akışına entegre oluyor

AXION; ses, kamera, barkod okuma, gerçek zamanlı veri aktarımı ve yapay zeka destekli yönlendirme özelliklerini tek bir cihazda buluşturuyor. Görevleri sesli olarak aktarabilen cihaz, bulunduğu ortamı kamerayla analiz edebiliyor. Barkod okuyabiliyor, ürün doğrulaması yapabiliyor ve çalışanı iş adımları boyunca yönlendirebiliyor.

AXION, kurumsal sistemlerden aldığı bilgileri gerçek zamanlı olarak kullanıcıya aktararak çalışan ile dijital sistemler arasındaki etkileşimi ekran başında yürütülen bir süreç olmaktan çıkarıyor. Böylece yapay zeka, sahadaki iş akışının doğal bir parçası haline geliyor.



Operasyon çalışanları için fiziksel AI deneyimi

AXION’un temel amacı, operasyon çalışanlarının ihtiyaç duyduğu bilgiye işin yapıldığı anda ve sahada erişmesini sağlamak. Bu yaklaşım, çalışanların görevleri takip etmesini, doğrulama süreçlerini gerçekleştirmesini ve gerektiğinde karar desteği almasını kolaylaştırıyor.

Kadir Demircioğlu, AXION’un bu konumlandırmasını şu sözlerle aktardı: “AXION’u, çalışanın yanında hareket eden, onu adım adım yönlendiren, iş süreçlerini kolaylaştıran ve gerektiğinde onunla iletişim kurabilen yeni nesil bir operasyon asistanı olarak tasarladık. Hedefimiz, yapay zekayı fiziksel dünyanın içinde çalışan bir temsilciye dönüştürmekti.”



Fiziksel AI kullanımı küresel ölçekte artıyor

Deloitte’un “State of AI in the Enterprise 2026” raporuna göre, şirketlerin %58’i halihazırda fiziksel AI kullanıyor. Raporda bu oranın iki yıl içinde %80’e ulaşmasının beklendiği belirtiliyor. Üretim, lojistik ve savunma ise fiziksel AI kullanımının küresel ölçekte öne çıktığı alanlar arasında gösteriliyor.

Bu tablo, yapay zekanın dijital ekranlar üzerinden kullanılan bir teknoloji olmanın ötesine geçerek fiziksel iş süreçlerine daha fazla entegre olduğunu ortaya koyuyor. Thread in Motion da AXION ile bu dönüşümün operasyon sahalarındaki karşılığına odaklanıyor.



Türkiye’den uluslararası pazarlara fiziksel AI vizyonu

Thread in Motion, 2016 yılından bu yana geliştirdiği teknolojilerle 13 ülkede faaliyet gösteriyor. Şirket; TOGG, Toyota, Mercedes-Benz ve Diageo gibi markalara otomotiv, üretim, lojistik, perakende ve havacılık sektörlerinde yapay zeka destekli endüstriyel çözümler sunuyor.

Bugüne kadar farklı ülkelerde kullanılan giyilebilir endüstriyel çözümler geliştiren Thread in Motion, AXION ile Türkiye’den doğan fiziksel AI vizyonunu uluslararası pazarlara taşımayı hedefliyor. Şirket, yapay zekanın saha çalışanlarının günlük operasyonlarında daha görünür ve uygulanabilir hale gelmesine odaklanıyor.

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