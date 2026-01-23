Güncel pazar araştırmaları, ChatGPT’nin hem dünya genelinde hem de Türkiye’de lider konumunu koruduğunu gösteriyor.

Statcounter verilerine göre OpenAI’nin geliştirdiği ChatGPT, küresel çapta yüzde 81,35 kullanım oranına sahipken, Türkiye’de bu oran yüzde 91,23’e kadar yükseliyor.Küresel sıralamada ChatGPT’yi yüzde 11,13 ile Perplexity izliyor.

Microsoft’un Copilot aracı yüzde 3,47 ile üçüncü, Google’ın Gemini platformu ise yüzde 3,02 ile dördüncü sırada yer alıyor.

Anthropic’in Claude modeli yüzde 1,02’lik payla beşinci olurken, DeepSeek’in küresel oranı yalnızca yüzde 0,01 olarak ölçüldü.

Türkiye’ye özgü verilerde ise ChatGPT’nin üstünlüğü daha da belirginleşiyor. Ülkede yüzde 91,23 ile açık ara lider olan platformu, Google Gemini yüzde 4,88 ile takip ediyor. Microsoft Copilot yüzde 1,77 ile üçüncü sırada yer alırken, küresel ikincilikteki Perplexity Türkiye’de yüzde 1,64 ile dördüncü sıraya geriledi.

Anthropic’in Claude’u yüzde 0,48 payla sınırlı kalırken, DeepSeek’in Türkiye’deki kullanım oranı sıfır olarak kaydedildi.Statcounter raporuna göre küresel ve Türkiye’deki en popüler yapay zeka araçlarının sıralaması şöyle:

KÜRESEL

• ChatGPT: yüzde 81,35

• Perplexity: yüzde 11,13

• Copilot: yüzde 3,47

• Gemini: yüzde 3,02

• Claude: yüzde 1,02

• DeepSeek: yüzde 0,01

TÜRKİYE

• ChatGPT: yüzde 91,23

• Gemini: yüzde 4,88

• Copilot: yüzde 1,77

• Perplexity: yüzde 1,64

• Claude: yüzde 0,48

• DeepSeek: yüzde 0,00

İŞTE O UYGULAMALAR VE KISACA ÖZELLİKLERİ:

• ChatGPT (OpenAI): Dünyanın en popüler sohbet botu; yaratıcı yazı, beyin fırtınası, kodlama ve genel görevlerde çok yönlü, hızlı ve kullanıcı dostu.

• Gemini (Google): Google ekosistemiyle entegre multimodal asistan; metin, görüntü, video işleme ve üretkenlikte güçlü, Workspace ile sorunsuz çalışır.

• Copilot (Microsoft): Microsoft araçlarına (Word, Excel, VS Code) gömülü asistan; iş akışı, kod tamamlama ve ofis üretkenliğinde uzmanlaşmış, GPT tabanlı güvenilir yardımcı.

• Perplexity: Araştırma odaklı AI arama motoru; gerçek zamanlı web verileriyle kaynaklı, doğru ve güncel cevaplar verir, klasik Google aramasının akıllı alternatifi.

• Claude (Anthropic): Güvenli, etik ve uzun metinlerde üstün; kodlama, karmaşık analiz, uzun belgeler ve hassas içeriklerde mükemmel performans gösterir

• DeepSeek: Çin merkezli açık kaynaklı modeller; özellikle matematik, mantık, kodlama ve ajan tabanlı görevlerde güçlü, maliyet-etkin ve yüksek performanslı reasoning odaklı.