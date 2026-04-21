Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlıyor.
Yapay zeka Konyaspor-Fenerbahçe maçının sonucunu tahmin etti
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, bugün saat 20.30'da sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Yapay zekaya maçın sonucunu sorduk. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
Bugün saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. Elemeler tek maç üzerinden oynanacak.
Yapay zekaya maçın sonunu sorduk.
YAPAY ZEKANIN ANALİZİ
Bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulü oynanacak bu mücadele, sadece yarı final bileti için değil aynı zamanda sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülüyor.
Fenerbahçe cephesinden bakıldığında, sarı-lacivertliler kadro kalitesi ve hücum gücüyle öne çıkıyor. Özellikle hücumda bireysel kaliteyi artıran oyuncularıyla skor üretme konusunda çok tehlikeliler. Topa sahip olup oyunu rakip yarı sahaya yıkmayı hedefleyen bir yapıdalar. Erken gol bulmaları halinde maçın kontrolünü tamamen ele alma potansiyelleri oldukça yüksek.
Konyaspor ise iç sahada oynayacağı bu maçta daha dengeli ve disiplinli bir planla sahada olacak. Öncelik savunma güvenliği olacak, ardından hızlı geçişler ve duran toplarla gol arayacaklar. Büyük maçlarda zaman zaman kompakt savunmasıyla sürpriz sonuçlar alabilen bir takım kimliğine sahipler.
Maçın en kritik bölgesi orta saha olacak. Fenerbahçe burada üstünlük kurarsa oyunu rakip sahaya yıkabilir ve baskıyı artırabilir. Ancak Konyaspor merkezde direnci yüksek tutarsa, maç uzun süre dengede kalır ve stres seviyesi yükseldikçe hata ihtimali artar.
Tek maç eleme sistemi nedeniyle özellikle ilk yarıda kontrollü bir oyun beklenebilir. İki takım da risk almadan başlamak isteyebilir. Ancak skor açılırsa tempo ciddi şekilde yükselecektir.
Genel tabloya bakıldığında Fenerbahçe bir adım önde görünse de, Konyaspor’un iç saha direnci bu maçı kolaylaştırmayacaktır.
TAHMİN
Fenerbahçe’nin kalite farkı ve hücum gücüyle kazanma ihtimali daha yüksek.
Olası skor: Konyaspor 1-2 Fenerbahçe
Alternatif senaryo: 1-1 uzatma ihtimali de göz ardı edilmemeli.