Profesör Andrew Hall, konuya ilişkin gerçekleştirdiği derinlemesine değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Modellerden sürekli olarak aynı mekanik işi yapmaları talep edildiğinde, kendilerine yaptıkları işin neden hatalı veya eksik olduğu rasyonel bir şekilde açıklanmadığında ve üstüne bir de sürekli olarak varoluşsal tehdit ve baskı gördüklerinde; bu algoritmalar, insanlık tarihi boyunca benzer kötü çalışma koşullarına maruz kalmış olan işçilere benzeyen bir karaktere bürünüyor olabilirler."