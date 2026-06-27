Yapay zekâya bir soru sorduğumuzda karşımıza çoğu zaman düzgün, akıcı ve kendinden emin cümleler çıkıyor. Bazen bir haber özeti, bazen teknik bir açıklama, bazen tarihsel bir bilgi, bazen de uzun bir analiz metni.

Cümleler pürüzsüz. Anlatım düzenli. Başlıklar yerli yerinde. Hatta çoğu zaman insanın zihninden geçen dağınık düşünceleri toparlayan bir editör gibi çalışıyor.

Fakat o cevabın arkasında çoğu zaman görünmeyen bir kalabalık var.

Haber peşinde koşan muhabirler, metni kontrol eden editörler, yıllarca arşiv oluşturan gazeteler, kitap yazan yazarlar, araştırma yapan akademisyenler, rapor hazırlayan kurumlar, bir bilginin peşine düşmek için zaman ve emek harcayan insanlar…

Yapay zekâ konuşuyor. Peki kimin cümlesiyle konuşuyor?

Bu soru artık yalnızca felsefi bir tartışma değil. Aynı zamanda hukuk, ekonomi, medya, teknoloji ve kamuoyu açısından büyüyen bir mesele.

24 Haziran 2026’da yaklaşık 400 yerel ve bölgesel gazeteyi temsil eden yayıncıların OpenAI ve Microsoft’a dava açması bu tartışmayı yeniden gündemin merkezine taşıdı. Davada, haber içeriklerinin ChatGPT ve Microsoft Copilot gibi ürünleri geliştirmek için izinsiz ve bedelsiz kullanıldığı iddia ediliyor.

Bu dava tek başına ortaya çıkmış bir tartışma değil. New York Times’ın OpenAI ve Microsoft’a karşı açtığı dava, Perplexity gibi yapay zekâ destekli arama ve cevap sistemlerine yönelik hukuki süreçler, yayıncıların Google’ın yapay zekâ arama özellikleriyle ilgili itirazları derken medya ile yapay zekâ şirketleri arasındaki gerilim giderek daha görünür hâle geliyor.

Meseleyi sadece “telif hakkı kavgası” olarak görmek kolay olur. Ama eksik olur.

Çünkü burada daha temel bir soru var: Bilgi nasıl üretilecek, kim tarafından doğrulanacak, hangi emekle ayakta kalacak ve yapay zekâ bu emeğin neresinde duracak?

Yapay zekâ modelleri bir anda boşlukta oluşmadı. İnsanlığın yıllar boyunca ürettiği metinlerden, kitaplardan, haberlerden, makalelerden, forumlardan, kodlardan, raporlardan ve dijital izlerden beslendi. İnternetin devasa arşivi, bu sistemlerin öğrenme alanına dönüştü.

Bugün bir kullanıcı yapay zekâya soru sorduğunda aldığı cevap, çoğu zaman tek bir kaynağın ürünü değil. Farklı kaynaklardan, farklı metin alışkanlıklarından, farklı bilgi kırıntılarından oluşmuş bir sentez. Bu sentezin içinde insan emeği var ama çoğu zaman o emeğin adı görünmüyor.

Kendime gazeteciyim demek için henüz erken. Bu taraflarda yeniyim; yeni yeni öğreniyorum. Ama öğrendikçe şunu daha iyi görüyorum: Bir haberin arkasında sadece metin yoktur. Soru vardır, takip vardır, doğrulama vardır, editoryal süzgeç vardır, risk vardır, zaman vardır. Bir analiz yazısının arkasında yalnızca kelimeler değil; bilgi birikimi, bakış açısı ve sorumluluk vardır. Bir kitabın, makalenin ya da araştırmanın arkasında yıllar boyunca biriken düşünce vardır.

Yapay zekâ ise bu birikimi çok hızlı işleyebiliyor. Onu özetliyor, yeniden düzenliyor, sadeleştiriyor, başka bir biçimde kullanıcıya sunuyor.

İşte gerilim de tam burada başlıyor.

Bilgiyi üreten insan ve kurumlar ekonomik olarak zayıflarken, o bilgiyi işleyen yapay zekâ sistemleri devasa değerler üretirse, bu düzen uzun vadede nasıl ayakta kalacak?

Bu soruya “teknoloji ilerliyor, herkes uyum sağlasın” diyerek cevap vermek fazla kolaycı olur. Aynı şekilde “yapay zekâ yasaklansın, içerikler hiç kullanılmasın” demek de gerçekçi değildir.

Daha olgun bir tartışmaya ihtiyacımız var.

Çünkü yapay zekâ kaliteli bilgiye muhtaç. Güvenilir haber, doğru veri, derin analiz, akademik çalışma, arşiv, saha bilgisi ve insan deneyimi olmadan yapay zekâ daha zayıf bir zeminde konuşur. Eğer bilgi üreten kurumlar yıpranırsa, yapay zekânın beslendiği kaynaklar da zamanla kurur.

Bir çeşmeden sürekli su almak istiyorsanız, o suyun geldiği kaynağı da korumak zorundasınız.

Bugün yapay zekâ şirketleri için en kritik meselelerden biri daha büyük modeller geliştirmek. Daha hızlı, daha doğru, daha akıllı, daha kişisel sistemler kurmak istiyorlar. Bu anlaşılır bir hedef. Teknoloji ilerliyor ve bu ilerlemenin insan hayatına ciddi katkıları olabilir.

Ancak bu ilerleme, bilgiyi üreten ekosistemi yok sayarak yürürse, kendi toprağını da zayıflatır.

Yerel gazetelerin açtığı davayı bu yüzden önemli buluyorum. Çünkü yerel gazetecilik, çoğu zaman büyük küresel medya tartışmalarının gölgesinde kalır. Oysa bir şehirdeki belediye kararını, yerel bir yolsuzluk iddiasını, küçük bir mahkeme sürecini, bölgesel bir çevre sorununu, mahalledeki gerçek değişimi çoğu zaman yerel medya takip eder.

Büyük teknoloji şirketleri açısından bu içerikler devasa veri havuzunun küçük parçaları gibi görünebilir. Fakat o parçaların her birinin arkasında bir insan emeği ve yerel hafıza vardır.

Yapay zekâ bu hafızadan beslenirken, hafızayı tutan kurumların nasıl ayakta kalacağı sorusu önemlidir.

Bugün yayıncıların yaşadığı sıkışma da burada. İçeriklerinin arama motorlarında görünmesini istiyorlar, çünkü okura ulaşmak zorundalar. Fakat aynı içeriklerin yapay zekâ sistemleri tarafından alınıp kullanıcıya doğrudan cevap olarak sunulması, okurun kaynağa gitme ihtiyacını azaltabiliyor. Yani yayıncı hem görünür olmak istiyor hem de kendi emeğinin görünmez bir ham maddeye dönüşmesinden endişe ediyor.

Bu, dijital çağın yeni ikilemlerinden biri.

Eskiden arama motorları kullanıcıyı kaynaklara yönlendirirdi. Kullanıcı bir habere, bir makaleye, bir siteye giderdi. Şimdi yapay zekâ destekli sistemler çoğu zaman cevabı doğrudan kullanıcının önüne getiriyor. Kaynağa gitmeden özet alınabiliyor. Linke tıklamadan bilgi tüketilebiliyor.

Bu kullanıcı için pratik olabilir. Ama bilgi ekosistemi açısından yeni bir soru doğuruyor:

Eğer herkes cevabı alıyor ama kimse kaynağa gitmiyorsa, kaynağı kim yaşatacak?

Bu sorunun cevabı kolay değil. Çünkü kullanıcı alışkanlıkları değişiyor. İnsanlar hızlı cevap istiyor. Uzun metin okumak yerine özet istiyor. Karşılaştırma istiyor. Kişiselleştirilmiş açıklama istiyor. Yapay zekâ da bunu çok etkileyici biçimde sunuyor.

Fakat hızlı cevabın arkasında yavaş emek vardır.

Bir bilginin sahadan toplanması, doğrulanması, bağlama oturtulması ve yayımlanması hâlâ zaman ister. Hata yapıldığında bunun sorumluluğunu almak hâlâ insana aittir. Yanlış bir bilgi yayıldığında, bunun toplumsal sonucu olur. Bir cümle bazen bir kişiyi, bir kurumu, bir toplumu etkileyebilir.

Yapay zekâ bugün çok düzgün cümleler kurabiliyor. Bazen bir haberi özetliyor, bazen teknik bir konuyu sadeleştiriyor, bazen de uzun bir analiz metni oluşturuyor. Fakat cümle dediğimiz şey yalnızca kelimelerin yan yana gelmesinden ibaret değildir.

Bir cümleyi kurmak kolaydır; o cümlenin arkasında durmak ise emek, sorumluluk ve cesaret ister.

Çünkü insan kurduğu cümlenin kaynağını, bağlamını, etkisini ve sonucunu taşır. Makine ise kelime üretir; hesabı yine insana kalır.

Bu nedenle yapay zekâ ile içerik üreticileri arasındaki gerilimi sadece eski dünyanın yeni teknolojiye direnişi gibi görmek doğru değil. Burada korunması gereken şey yalnızca bir sektörün gelir modeli değildir. Korunması gereken şey, güvenilir bilginin üretildiği zemindir.

Elbette yapay zekâ şirketleri de haklı olarak yeni teknolojiler geliştirmek, kullanıcıya daha iyi hizmet sunmak ve bilgiyi daha erişilebilir hâle getirmek istiyor. Bunun toplumsal faydası büyük olabilir. Eğitimde, sağlıkta, hukukta, kamu hizmetlerinde, araştırmada, yazılımda ve gündelik hayatta yapay zekânın açtığı alanları küçümsemek haksızlık olur.

Ama bilginin erişilebilir hâle gelmesi, bilgiyi üreten emeğin değersizleşmesi anlamına gelmemeli.

Burada çözüm teknolojiyi durdurmak değil. Daha adil ve şeffaf bir denge kurmak.

Lisanslama modelleri, kaynak gösterme pratikleri, gelir paylaşımı, yayıncıların içeriklerinin nasıl kullanıldığını görebilmesi, yapay zekâ şirketlerinin eğitim verileri konusunda daha açık davranması ve kullanıcıya cevabın hangi bilgi zemininden geldiğini daha iyi anlatması bu dengenin parçaları olabilir.

Çünkü yapay zekâ çağında asıl mesele yalnızca kimin daha iyi model yaptığı değil. Kimin daha sağlıklı bir bilgi ekosistemi kurduğu da önemli.

Eğer yapay zekâ güvenilir kaynaklardan beslenirse, toplum daha iyi cevaplar alır. Eğer kaynaklar zayıflarsa, sistem giderek daha çok tekrar, söylenti, kopya içerik ve doğrulanmamış bilgiyle beslenir. Bu da uzun vadede yapay zekânın kalitesini düşürür.

Başka bir ifadeyle, yapay zekânın geleceği yalnızca çiplerde, veri merkezlerinde ve algoritmalarda yazılmayacak. Aynı zamanda haber merkezlerinde, kütüphanelerde, araştırma kurumlarında, üniversitelerde, kitaplarda, arşivlerde ve insanın doğruyu arama ısrarında yazılacak.

Bugün açılan davalar belki yıllarca sürecek. Mahkemeler telifin sınırlarını, adil kullanımın ne anlama geldiğini, yapay zekâ eğitiminde hangi içeriğin nasıl kullanılabileceğini tartışacak. Bazı şirketler yayıncılarla anlaşmalar yapacak. Bazıları yeni engelleme yöntemleri deneyecek. Bazıları da hukuki kararları bekleyecek.

Ama mahkeme sonuçlarından bağımsız olarak toplumun önünde daha büyük bir soru var:

Bilginin üreticisi görünmez hâle gelirse, yapay zekânın konuştuğu dünya ne kadar güvenilir kalır?

Bu soruya cevap vermek zorundayız.

Çünkü yapay zekâ çağında kelime üretmek kolaylaşacak. Metin çoğalacak. Özet çoğalacak. Görüş çoğalacak. Hatta insan sesine çok benzeyen, insan üslubunu taklit eden sayısız içerik dolaşıma girecek.

Ama her çoğalma zenginleşme değildir.

Bazen çok fazla ses ve bu seslere kulak asmak, asıl kaynağın duyulmasını zorlaştırır. İnsan emeğinden, sahici bilgiden ve sorumluluk taşıyan cümlelerden uzaklaştığımızda, yalnızca kaynağı değil; o kaynağın bize verdiği güven duygusunu da kaybetmeye başlarız. Bunun ağırlığını fark etmek çoğu zaman can yakıcıdır.

Bazen çok fazla metin, gerçek bilginin üzerini örter. Bazen kusursuz cümleler, sorumluluğu olmayan bir boşluğa dönüşür.

O yüzden yapay zekâ konuşurken, o konuşmanın arkasındaki insan emeğini unutmamak gerekiyor.

Makinenin sesi yeni olabilir. Ama cümlelerin mürekkebi çoğu zaman insan emeğinden geliyor.

Yapay zekâ daha çok konuşacak. Daha hızlı cevap verecek. Daha akıcı yazacak. Daha ikna edici görünecek. Buna alışacağız. Belki bir süre sonra birçok metnin insan tarafından mı, makine tarafından mı üretildiğini anlamak daha da zorlaşacak.

Ama şu ayrım önemini koruyacak:

Cümleyi kim kurdu?

O cümlenin kaynağı ne?

O cümlenin sorumluluğunu kim taşıyor?

Ve en önemlisi, o cümle hangi emeğin üzerine inşa edildi?

Yapay zekâ kimin cümlesiyle konuşuyor sorusu, aslında gelecekte bilginin kim tarafından, hangi emekle ve hangi bedelle üretileceği sorusudur.

Bu soruyu doğru sorabilirsek, yapay zekâ ile insan emeği arasında daha sağlıklı bir denge kurabiliriz.

Soramazsak, bir gün çok konuşan ama neye dayandığı belirsiz bir bilgi dünyasının içinde kalabiliriz.

O dünya kalabalık olur.

Ama güvenilir olmaz.