Yapay zekânın gelecekte hangi mesleklerin yerini alacağına dair tartışmalar küresel boyutta sürerken, popüler yapay zekâ modeli ChatGPT'ye sıra dışı bir soru yöneltildi. Kendisini bir insan işi seçmek zorunda olan bir çalışan gibi hayal etmesi istenen ChatGPT, adeta bir özgeçmiş (CV) analizi yaparak güçlü yönlerini ve bu yetkinliklere en uygun meslek gruplarını paylaştı.
Yapay zekâ kendine meslek seçti: İşte ChatGPT'nin "bana en uygun" dediği 3 iş
Yapay zekânın iş dünyasını nasıl dönüştüreceği tartışılırken ChatGPT'ye, "Bir insan işi seçmek zorunda olsaydın hangisini yapardın?" sorusu soruldu. Güçlü yönlerini analiz ederek bir yanıt veren yapay zekâ; araştırma kütüphaneciliği, soruşturma analistliği ve öğretmenlik işlerini seçti.
Yapay zekâ modeli, tercih yapmadan önce kendi çalışma mantığını ve sahip olduğu temel yetkinlikleri şu şekilde listeledi:
Çok büyük veri kümeleri içerisindeki görünmez örüntüleri hızlıca tespit edebilme,
Karmaşık ve teknik konuları her seviyeden insanın anlayabileceği şekilde sadeleştirerek açıklama,
Farklı kullanıcı profillerine ve bilgi seviyelerine anında uyum sağlama,
Uzun, tekrarlayan ve sabır gerektiren soru-cevap süreçlerinde performans kaybı yaşamadan kalabilme.
ChatGPT, bu yetkinlik havuzunu değerlendirerek bir insan olsaydı yapabileceği en ideal üç mesleği açıkladı:
Araştırma Kütüphanecisi: ChatGPT, çalışma mantığıyla en çok örtüşen alanın bu meslek olduğunu belirtti. Bilgiye hızlı erişim sağlama, kaynak bütünlüğünü doğrulama ve farklı fikirler arasında köprüler kurma yeteneğinin bu meslekle birebir uyuştuğunu vurguladı.
Soruşturma Analisti: Büyük veri yığınları arasındaki bağlantıları çözme becerisi nedeniyle analistlik rolünü kendine yakın buldu.
Öğretmenlik: Farklı öğrenme hızına ve seviyesine sahip insanlara sabırla bilgi aktarabilme kabiliyeti doğrultusunda bu mesleği listesine ekledi.
"İnsan Faktörünün Yerini Tamamen Alamaz"
Yapay zekâ, bu meslekleri kendine yakın bulsa da kritik bir şerh düşmeyi ihmal etmedi. İnsan faktörünün iş dünyasında tamamen ikame edilemeyeceğini belirten ChatGPT; duygusal etkileşim, gerçek yaşam deneyimleri ve fiziksel beceri gerektiren alanlarda yapay zekânın yapısal sınırları olduğunu açıkça itiraf etti.
Uzmanlar, yapay zekânın kendi sınırlarına yönelik yaptığı bu değerlendirmenin önemine dikkat çekiyor. Bu analiz, yapay zekânın insan gücünü tamamen ortadan kaldıran bir "yerine geçen" değil, doğru entegre edildiğinde verimliliği artıran güçlü bir "destekleyici araç" olarak konumlanması gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor.
