Teknolojinin yeni devrimi olarak görülen yapay zeka günlük hayatta ve iş hayatındaki birçok alanda vazgeçilmez bir konuma geliyor. Dev şirketler yapay zeka yatırımlarına milyarlarca dolar harcarken artık dünyanın en büyük şirketlerinin arasında Open AI gibi yapay zeka modeli üreticileri yer alıyor.
Yapay zeka işsizliği artıracak mı? 40 yıllık deneyimli isim konuştu
Yapay zekanın işsizliği artıracağı yönünde çıkan görüşlere farklı bir bakış açısı geldi. Meta AI’nın eski Başkanı Yann LeCun, söz konusu görüşün ‘son derece aptalca’ olduğunun altını çizdi.Derleyen: Serkan Talan
Yapay zeka iş hayatında yaygınlaştıkça büyük bir endişe gündeme geldi. Yapılan bazı analizlerde yapay zekanın bazı iş kollarını ortadan kaldıracağı ve işsizliği artıracağı belirtiliyor.
Ancak gelen bir yorum bu durumun gerçeği yansıtmadığının altını çiziyor. Meta AI'nin eski Başkanı ve bu alanda 40 yılı aşkın deneyime sahip bir bilim insanı olan Yann LeCun, yapay zekanın işsizliği artırmayacağı görüşünde.
Axios’ta yer alan habere göre, LeCun, yapay zekanın işsizliği yüzde 20 artıracağı görüşünün ‘son derece aptalca’ olduğunu söyledi. LeCun, yapay zeka ile birlikte bazı iş kolları ve rollerin ortadan kalksa bile yeni rollerin ortaya çıkacağının altını çizdi.
LeCun, yeni teknolojilerin verimlilik artışı konusunda vaatlerini yerine getirmesinin 15 yılı bulduğunun altını çizerek, yapay zeka botlarının herkesin işine yardımcı olabileceğini söyledi.
"Herkes patron olacak, ama yeni bir tür patron” diyen uzman isim sözlerine şöyle devam etti:
Artık insanları değil, temsilcileri yöneteceksiniz; bu da strateji ve yön duygusuna sahip olmanın daha önemli olacağı anlamına geliyor. Personeliniz bir sürü yapay zekâ sisteminden oluşuyorsa, insan yönetimi becerilerine o kadar da ihtiyaç duyulmayacaktır."
Yapay zekanın beceri açığını azaltabileceğinin altını çizen LeCun, “Giriş seviyesindeki çalışanlar daha fazla gelişirken, en iyi performans gösterenler daha az kazanım elde eder” dedi.
Yapay zekanın geçmişteki teknolojik devrimlerden bir farkının olmadığını belirten LeCun “Önceki teknolojik devrimlerle bu devrim arasında niteliksel olarak hiçbir fark yok," dedi. "Bu sadece bizi daha verimli hale getiren başka bir araç seti” şeklinde konuştu.