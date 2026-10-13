YAPAY ZEKÂ İŞ DÜNYASINI ALTÜST EDEBİLİR
Yapay zekânın hızla gelişmesi, milyonlarca çalışanın geleceğine ilişkin endişeleri artırıyor. ABD'de gerçekleştirilen kapsamlı araştırma, insanların büyük bölümünün teknolojik dönüşümün iş kayıplarına yol açacağını düşündüğünü ortaya koydu.
Yapay zekâ işsizler ordusu mu yaratacak? Araştırmadan korkutan sonuç
Yapay zekânın çalışma hayatında yaratacağı değişimlere ilişkin yapılan araştırmadan ürküten sonuçlar çıktı. Milyonlarca çalışanın geleceğini ilgilendiren araştırmada ortaya çıkan oranlar dikkat çekerken, özellikle bir konuda duyulan endişe herkesi şaşırttı.Kaynak: Diğer
YAPAY ZEKÂ İŞ DÜNYASINI ALTÜST EDEBİLİR
HER 10 KİŞİDEN 8'İ AYNI ENDİŞEYİ TAŞIYOR
Elon Üniversitesi tarafından yayımlanan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 83'ü, yapay zekânın yaratacağından daha fazla işi ortadan kaldıracağına inanıyor. Sonuçlar, teknolojinin istihdam üzerindeki olası etkilerine yönelik kaygının boyutunu gösterdi.
MAAŞLAR GEÇİNMEYE YETMEYECEK Mİ?
Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise ücretlerle ilgili oldu. Katılımcıların yüzde 68'i, gelecekte mevcut işlerin büyük bölümünün insanlara iyi bir yaşam sağlayacak düzeyde gelir sunamayacağını düşünüyor.
MESLEKLERİN GELECEĞİ TEHLİKEDE Mİ?
Ankete katılanların yüzde 62'si, yapay zekânın etkisiyle birçok işin zamanla sıkıcı ve tatmin sağlamayan faaliyetlere dönüşeceği görüşünde. Yüzde 65'i ise çalışma hayatındaki anlam kaybının insanların amaç ve saygınlık duygusunu zayıflatabileceğini belirtiyor.
YAPAY ZEKÂ KULLANANLAR BİLE KORKUYOR
ChatGPT ve Gemini gibi yapay zekâ araçlarını yakın zamanda kullanan kişilerin yüzde 80'i, teknolojinin yeni iş fırsatlarından daha fazla istihdam kaybına neden olacağını düşünüyor. Teknolojiye aşina olmak, gelecek kaygısını ortadan kaldırmıyor.
ÇALIŞANLARIN YÜZDE 66'SI HAZIR
Endişelere rağmen çalışanlar yapay zekâdan uzaklaşmıyor. Araştırmaya göre yüzde 25'i bu teknolojileri işinde kullanırken kendisini rahat hissediyor. Yüzde 41'i ise eğitim verilmesi halinde yapay zekâyla çalışmaya açık olduğunu belirtiyor.
DÜŞÜK GELİRLİLER GERİDE KALIYOR
Yapay zekâya uyum konusunda gelir ve eğitim düzeyi belirleyici oluyor. Yıllık hane geliri 100 bin doların üzerinde olan çalışanların yüzde 34'ü yapay zekâyı rahatlıkla kullanabildiğini belirtirken, 50 bin doların altında geliri bulunanlarda bu oran yüzde 17'ye geriliyor.
HER İKİ ÇALIŞANDAN BİRİ GELECEĞİNDEN ENDİŞELİ
Çalışanların yüzde 50'si değişen beceri ihtiyaçlarına uyum sağlayabileceğine güveniyor. Ancak kariyerinin geleceğini kontrol edebileceğine güçlü biçimde inananların oranı yalnızca yüzde 40. Katılımcıların yüzde 52'si ise çalışanların gelecekleri üzerindeki söz hakkının azalacağını düşünüyor.
DEVLETE VE İŞVERENLERE GÜVEN DÜŞÜK
Araştırmada çalışanların yalnızca yüzde 11'i yapay zekânın işlerini etkilemesi durumunda devlet kurumlarından güçlü destek alabileceğine inanıyor. İşverenlerine yüksek güven duyanların oranı ise yüzde 22'de kalıyor.
MİLYONLARCA ÇALIŞANI NASIL BİR GELECEK BEKLİYOR?
ABD'de 20-24 Ağustos 2026 tarihlerinde 1.158 yetişkinle gerçekleştirilen araştırma, yapay zekânın çalışma hayatına yönelik endişeleri gözler önüne serdi. Uzmanların dikkat çektiği temel mesele ise teknolojinin sağlayacağı ekonomik kazançların çalışanlara nasıl yansıyacağı. Araştırma, gelecekte gerçekleşecek iş kayıplarını değil, toplumun beklentilerini ölçüyor.