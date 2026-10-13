Yapay zekâ işsizler ordusu mu yaratacak? Araştırmadan korkutan sonuç

MAAŞLAR GEÇİNMEYE YETMEYECEK Mİ?

Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise ücretlerle ilgili oldu. Katılımcıların yüzde 68'i, gelecekte mevcut işlerin büyük bölümünün insanlara iyi bir yaşam sağlayacak düzeyde gelir sunamayacağını düşünüyor.