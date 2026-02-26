Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
Yapay zeka iş gücünü dönüştürüyor : Yeni nesil hibrit pozisyonlar kapıda

Yapay zeka iş gücünü dönüştürüyor : Yeni nesil hibrit pozisyonlar kapıda

Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal, yapay zeka ve istihdam tartışmalarına ilişkin konuştu. Uysal, "Şirketler yalnızca teknik AI becerileri aramıyor, aynı zamanda teknolojiyi iş süreçlerine entegre edebilen, eleştirel düşünebilen ve değişime uyum sağlayabilen profesyonellere yöneliyor" dedi.

Yapay zeka iş gücünü dönüştürüyor : Yeni nesil hibrit pozisyonlar kapıda

İSTİHDAM ROLÜ ENDİŞE VERİYOR

Yapay zekanın küresel iş gücü üzerindeki etkisi tartışılmaya devam ederken, dev teknoloji firmalarındaki işten çıkarmalar ve güncel iş ilanı verileri, piyasada genel bir çöküşten ziyade görev odaklı bir dönüşümün yaşandığını gösteriyor.

Dünya genelinde teknoloji yatırımlarına dair uzun vadeli pozitif beklentiler sürse de, yapay zekanın özellikle istihdam gibi insan odaklı alanlarda baskın bir rol üstlenebileceği endişesi de masada. Hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerin sağladığı maliyet avantajları, belirli sektörlerde insan gücüne olan ihtiyacı azaltma potansiyeli taşıyor.

Bu tablo, yapay zekanın istihdam piyasası üzerindeki uzun vadeli etkilerinin, ekonomi politikaları aracılığıyla stratejik bir şekilde yönetilmesi gereken kritik bir unsur haline geldiğini kanıtlıyor.

Yapay zeka iş gücünü dönüştürüyor : Yeni nesil hibrit pozisyonlar kapıda - Resim: 2

AMAZON 16 BİN ÇALIŞANI ÇIKARDI

Firmalar, iş sahalarında maliyeti azaltarak verimlilik artışı sağlama amacı ile, yapay zekanın konumlanabileceği alanlardan iş gücünü azaltmayı tercih ediyor.

Özellikle teknoloji sektöründeki dönüşüm göze çarpıyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Amazon ocak ayında 16 bin çalışanını işten çıkardığını doğruladı. Böylece şirket geçen sene başlattığı yaklaşık 30 bin kişiyi işten çıkarma planını tamamladı.

Yapay zeka iş gücünü dönüştürüyor : Yeni nesil hibrit pozisyonlar kapıda - Resim: 3

YÜZLERCE KİŞİYİ KAPSAYAN KÜÇÜLME

Meta, Salesforce, Microsoft ve Google tarafında da son dönemde yüzlerce kişiyi kapsayan organizasyonel daralma görüldü.

Yapay zeka iş gücünü dönüştürüyor : Yeni nesil hibrit pozisyonlar kapıda - Resim: 4

TEKNOLOJİK GELİŞME PİYASAYI ŞEKİLLENDİRİYOR

Uluslararası Para Fonu (IMF) raporuna göre, teknolojik gelişme ve enerji dönüşümü küresel iş gücü piyasalarını yeniden şekillendiriyor.

Otomasyon, dijitalleşme ve yapay zeka alanındaki gelişmeler, bazı görevlerin yerine getirilmesinde insanların yerini almakla kalmıyor, aynı zamanda bulut bilişim platformlarını kullanma, verileri görselleştirme veya büyük veri kümelerini işleme ve analiz etme gibi 10 yıl öncesine kadar yaygın olmayan veya hiç bulunmayan yeni becerilere yönelik talep yaratıyor.

Yapay zeka iş gücünü dönüştürüyor : Yeni nesil hibrit pozisyonlar kapıda - Resim: 5

ÜCRETLERİ DÖNÜŞTÜRÜYOR

Gelişmiş bilgi teknolojilerinden (BT) yeni iş, sosyal, idari ve sağlık alanlarına kadar uzanan bu yeni beceriler, meslekleri, istihdamın bileşimini ve ücretlerin düzeyini ve dağılımını dönüştürüyor.

Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal, AA'ya yaptığı değerlendirmede, yapay zekanın iş dünyası üzerindeki etkisinin son dönemde küresel ölçekte en çok tartışılan konulardan biri olduğunu söyledi.

Yapay zeka iş gücünü dönüştürüyor : Yeni nesil hibrit pozisyonlar kapıda - Resim: 6

'MESLEKLERİN ÖLÜMÜ DEĞİL DÖNÜŞÜM'

Microsoft AI'ın CEO'su Mustafa Süleyman'ın yaptığı beyaz yaka rollerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerinin tartışmayı daha görünür hale getirdiğini söyledi. Uysal, "Ancak biz konuyu 'mesleklerin ölümü' perspektifinden değil, 'işlerin dönüşümü' çerçevesinden ele alıyoruz." dedi.

Yapay zeka iş gücünü dönüştürüyor : Yeni nesil hibrit pozisyonlar kapıda - Resim: 7

ÖĞRETMENLERİN YERİNİ ALMADI, DÖNÜŞTÜRDÜ

Kısa süre önce sosyal medyada yeniden gündem olan, matematik öğretmenlerinin hesap makinesi kullanımına karşı protestosunu gösteren eski haber kupürünün de aslında benzer bir kaygı dönemini hatırlattığını ifade eden Uysal, "Bugün hesap makineleri öğretmenlerin yerini almadı, eğitimi dönüştürdü. Yapay zekayı da aynı tarihsel perspektiften değerlendirmek gerekiyor" dedi.

Yapay zeka iş gücünü dönüştürüyor : Yeni nesil hibrit pozisyonlar kapıda - Resim: 8

Uysal, "Şirketler yalnızca teknik AI becerileri aramıyor, aynı zamanda teknolojiyi iş süreçlerine entegre edebilen, eleştirel düşünebilen ve değişime uyum sağlayabilen profesyonellere yöneliyor. Bu da beyaz yakanın ortadan kalkmadığını, aksine evrildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka iş gücünü dönüştürüyor : Yeni nesil hibrit pozisyonlar kapıda - Resim: 9

Uysal, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Yapay zeka içeren iş ilanları daha önce sadece teknoloji alanında görürken şimdi perakende, sağlık, endüstriyel otomasyon gibi birçok farklı sektörde birçok farklı rolün yapay zeka yetkinliklerini de içerecek şekilde genişlediğine tanık oluyoruz. Bunlara ek olarak örneğin hukuk sektörü, ilanların genel eğilimine kıyasla son 2 yılda belirgin şekilde pozitif ayrışıyor. Hukuk ilanlarının yıllık değişimlerinin genel trende göre 2024’te yaklaşık 28 puan, 2025’te ise 31 puan daha güçlü seyretmesi, bu alandaki talebin yapay zeka ile genişlediğini gösteriyor. Özellikle regülasyon, veri koruma ve yapay zeka yönetişimi gibi yeni uzmanlık alanlarının yükselmesi, hukuk alanının yapay zekayı bir tehditten ziyade çalışma kapasitesini artıran bir araç olarak konumlandırdığını ortaya koyuyor."

Kaynak: AA
