Yapay zeka iş gücünü dönüştürüyor : Yeni nesil hibrit pozisyonlar kapıda

İSTİHDAM ROLÜ ENDİŞE VERİYOR
Yapay zekanın küresel iş gücü üzerindeki etkisi tartışılmaya devam ederken, dev teknoloji firmalarındaki işten çıkarmalar ve güncel iş ilanı verileri, piyasada genel bir çöküşten ziyade görev odaklı bir dönüşümün yaşandığını gösteriyor.
Dünya genelinde teknoloji yatırımlarına dair uzun vadeli pozitif beklentiler sürse de, yapay zekanın özellikle istihdam gibi insan odaklı alanlarda baskın bir rol üstlenebileceği endişesi de masada. Hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerin sağladığı maliyet avantajları, belirli sektörlerde insan gücüne olan ihtiyacı azaltma potansiyeli taşıyor.
Bu tablo, yapay zekanın istihdam piyasası üzerindeki uzun vadeli etkilerinin, ekonomi politikaları aracılığıyla stratejik bir şekilde yönetilmesi gereken kritik bir unsur haline geldiğini kanıtlıyor.