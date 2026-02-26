Yapay zeka iş gücünü dönüştürüyor : Yeni nesil hibrit pozisyonlar kapıda

Uysal, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Yapay zeka içeren iş ilanları daha önce sadece teknoloji alanında görürken şimdi perakende, sağlık, endüstriyel otomasyon gibi birçok farklı sektörde birçok farklı rolün yapay zeka yetkinliklerini de içerecek şekilde genişlediğine tanık oluyoruz. Bunlara ek olarak örneğin hukuk sektörü, ilanların genel eğilimine kıyasla son 2 yılda belirgin şekilde pozitif ayrışıyor. Hukuk ilanlarının yıllık değişimlerinin genel trende göre 2024’te yaklaşık 28 puan, 2025’te ise 31 puan daha güçlü seyretmesi, bu alandaki talebin yapay zeka ile genişlediğini gösteriyor. Özellikle regülasyon, veri koruma ve yapay zeka yönetişimi gibi yeni uzmanlık alanlarının yükselmesi, hukuk alanının yapay zekayı bir tehditten ziyade çalışma kapasitesini artıran bir araç olarak konumlandırdığını ortaya koyuyor."