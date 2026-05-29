İnşaat sektöründe hız ve hassasiyeti artıran yapay zeka destekli yeni sıva sistemi; yüzey uygulaması, düzeltme ve son kat işlemlerini tek bir adımda kusursuzca tamamlıyor. Saatte 50 metrekarelik bir performansla çalışan bu sistem, günlük bazda 700 metrekarenin üzerinde bir alana ulaşabiliyor.
Yapay zeka inşaata da el attı: Bir günde sıvayı bitiriyor
Geleneksel yöntemlerle 4 gün süren daire sıva işini tek güne indiren yapay zeka destekli yeni robotik sistem, saatte 50 metrekarelik performansıyla şantiyelerde hız rekoru kırıyor.
Sözcü'den Güzder Berk Topuzoğlu'nun haberine göre, inşaat sektöründe uzun yıllardır tamamen insan gücüne dayanan sıva işleri, Çin merkezli teknoloji firması Weibuild’ın geliştirdiği yapay zeka destekli robotla artık otomatikleşti. Geliştirilen bu sistem, yalnızca çimentoyu duvara püskürtmekle sınırlı kalmıyor.
Sıva uygulama, düzeltme ve bitiş aşamalarını tek bir geçişte bitirebilen robotun, saatte ortalama 50 metrekare sıva yaptığı ve bir iş gününde 708 metrekarelik bir alana ulaştığı belirtildi. Elde edilen bu veri, geleneksel metotlarla iş yapan tecrübeli duvar ustalarının günlük üretim kapasitesini katbekat geride bırakıyor.
Olağan koşullarda tecrübeli bir duvar ustası günlük ortalama 30 ila 50 metrekare arasında sıva yapabilirken, iki kişiden oluşan bir ekip standart bir dairenin iç sıvasını ancak üç ya da dört günde bitirebiliyor. Buna karşın Weibuild tarafından geliştirilen robot, aynı hacimdeki işi tek bir günde tamamlayacak güce sahip. Bu yüksek çalışma hızının, bilhassa toplu konut ve büyük ölçekli ticari projelerde çok önemli bir maliyet avantajı sağladığı vurgulanıyor.
Yapay zeka destekli robotun en çarpıcı özelliklerinden biri de sunduğu yüksek hassasiyet derecesidir. Duvar yüzeyini anlık olarak tarayıp üç boyutlu bir harita oluşturan sistem, sıva uygulamasını bu verilere göre kendiliğinden şekillendiriyor. Şirketin paylaştığı verilere göre, 10 metrelik bir yükseklikte bile hata payı 3 milimetrenin altında kalıyor; üstelik sıva geçişlerinin birleştiği noktalarda milimetrik bir hassasiyet yakalanıyor. Bu teknolojik üstünlük sayesinde yorgunluğa bağlı hatalar, istikrarsız uygulamalar ve yüzey kusurları gibi insan kaynaklı problemlerin büyük oranda önüne geçildiği belirtiliyor.
Sistemin temelini, SLAM (Eşzamanlı Konumlandırma ve Haritalama) adı verilen teknoloji ile yapay zeka tabanlı bir kontrol mekanizması oluşturuyor. Weibuild firması, robotu eğitirken deneyimli duvar ustalarının iş üstündeki hareketlerini derinlemesine analiz ettiklerini belirtiyor. Bu sayede sistem, sadece sabit ve önceden belirlenmiş komutlarla çalışmak yerine gerçek ustaların uygulama reflekslerini birebir taklit edebiliyor. Ayrıca duvarın eğimi, harcın yoğunluğu ve ortam şartları gibi tüm değişkenler anlık olarak değerlendirilerek sistem tarafından otomatik olarak optimize ediliyor.
İnşaat sektöründe baş gösteren kalifiye eleman sıkıntısı, sıva robotlarına yönelik talebi her geçen gün artırıyor. Bilhassa Avrupa genelinde iş gücünün yaşlanması ve genç neslin bu sektöre ilgi göstermemesi, otomasyon yatırımlarına büyük bir ivme kazandırdı. Bu doğrultuda, Almanya'nın öncülüğünde pek çok Avrupa ülkesinde robotik sıva çözümlerinin kullanımının gelecek dönemde çok daha yaygın bir hal alması öngörülüyor.
Uzmanlara göre sistem düz yüzeylerde yüksek verim sağlasa da karmaşık mimari detaylarda hala insan ustalara ihtiyaç duyuluyor.
Kavisli yapılar, tarihi restorasyon projeleri, özel süslemeler ve ince işçilik gerektiren alanlarda manuel uygulama önemini yitirmiyor.
Buna rağmen sektör temsilcileri, sıva robotlarının özellikle büyük ölçekli projelerde inşaat süreçlerini kökten değiştireceğini düşünüyor.