Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler doğrultusunda yapay zekanın toplumsal, hukuki ve çevresel etkilerini yakından takip etmeyi sürdürüyor. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla kurulan "Bilişim Teknolojileri, İletişim ve Yapay Zeka Çalışma Grubu", bu alandaki bilimsel araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Uzman bilim insanlarından oluşan çalışma grubu, önümüzdeki süreçte düzenleyeceği çalıştay ve etkinliklerle yapay zekanın farklı sektörlerdeki kullanım senaryolarını ve potansiyel etkilerini değerlendirecek. Elde edilen bilimsel çıktılar raporlaştırılarak karar alıcılara sunulacak ve ilgili kurumlara danışmanlık desteği sağlanacak. Çalışmalarla ayrıca, Türkiye'deki teknik altyapının güçlendirilmesi ve nitelikli insan gücünün artırılması hedefleniyor.

DÜNYADAKİ UYGULAMALAR VE TÜRKİYE'NİN İHTİYAÇLARI ANALİZ EDİLİYOR

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, akademi bünyesindeki çalışma gruplarının küresel gelişmeleri yakından izlediğini belirtti. Dünyadaki iyi uygulama örneklerinin, Türkiye'nin bu alandaki ihtiyaçlarının ve teknolojiden en verimli şekilde nasıl yararlanılabileceğinin analiz edildiğini aktaran Şeker, yurt içinden ve yurt dışından alanında öncü bilim insanlarının katılımıyla çevrim içi toplantılar düzenlediklerini, bu çalışmaları rapor ve kitap haline getirdiklerini ifade etti.

YAPAY ZEKADA ÜÇ KRİTİK BAŞLIK: AFET, HUKUK VE EĞİTİM

Yapay zeka teknolojilerine yönelik yürüttükleri güncel çalışmalarda üç ana başlığa odaklandıklarını belirten Prof. Dr. Muzaffer Şeker, konunun stratejik önemine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bunlardan biri, yapay zekanın iklim değişikliğiyle beraber ortaya çıkacak salgınlar ve afetlerde nasıl kullanılacağına yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar. Bunun yanı sıra hukukta ve eğitimde yapay zekanın nasıl kullanılabileceği gündemimizde. Bunların her birinin stratejik anlamda önemi söz konusu."

Türkiye’nin yapay zeka alanındaki strateji belgelerine de katkı sunduklarını ifade eden Şeker, hazırlanan bilimsel raporların ilgili komisyon ve bakanlıklara iletildiğini, kurumlardan gelen danışmanlık taleplerini de TÜBA olarak karşılamaya devam ettiklerini kaydetti.