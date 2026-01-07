Hollanda’nın kuzeyindeki Zwolle kentinde yaşayan bir çift, Nisan 2025’te düzenledikleri törenle evlendiklerini düşündü. Resmî nikâh yerine sembolik bir tören tercih eden çift, nikâhı bir arkadaşlarının kıymasını istedi. Arkadaşları ise yemin metnini yapay zekaya yazdırdı.

Ancak konu yargıya taşınınca tablo değişti. Zwolle Mahkemesi, 6 Ocak’ta verdiği kararda çiftin evliliğin hukuki boyutunu göz ardı ettiğini belirtti. Kararda, evlilik için tarafların yasal yükümlülükleri açıkça kabul ettiklerine dair beyanlarının zorunlu olduğu vurgulandı.

Mahkeme, karar gerekçesinde yapay zekâ tarafından üretilen yemin metinlerinden örnekler sunarak, bu ifadelerin kanunen geçerli bir evlilik iradesi oluşturmadığına hükmetti. Böylece çiftin “nikâh” olarak gördüğü tören resmî olarak geçersiz sayıldı.