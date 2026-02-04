Bilim insanları, yapay zeka sistemlerini kullanarak doğada hiç var olmayan bir virüs yarattı. "Evo–Φ2147" olarak adlandırılan bu virüs, özellikle antibiyotiklere karşı direnç gösteren bakterileri yok etmek amacıyla tasarlandı. Araştırmacılar, yapay zeka destekli algoritmaların genetik kodları otomatik olarak yazdığını belirtti.

VİRÜSÜN POTANSİYEL UYGULAMALARI

Stanford Üniversitesi uzmanları, bu yenilikçi teknolojinin tıbbi alanda geniş kullanım alanları olabileceğini vurguluyor. Özellikle kanser aşıları ve yeni tedavi yöntemleri için umut vaat eden bu yaklaşım, geleneksel yöntemlere kıyasla daha hızlı ve etkili sonuçlar sağlayabilir. Araştırma, yapay zekanın biyoteknolojiye entegrasyonunun geleceğini şekillendirebileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, bu tür yapay zeka tabanlı virüslerin, enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede devrim yaratabileceğini öngörüyor. Ancak, etik ve güvenlik önlemlerinin de titizlikle ele alınması gerektiği ifade ediliyor.