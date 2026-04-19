Müzik sektörü Spotify gibi platformların çıkışı sonrası yeni bir döneme girerken özellikle son dönemde yapay zekanın yaygınlaşması ile birlikte büyük bir krizin ve tartışmaların içine sürüklendi.
Yapay zeka ile 363 milyon liralık vurgun: Bir sektörün başı büyük dertte
ABD’de yaşayan bir kişinin yaklaşık 363 milyon liralık vurgunu Spotify gibi platformların durumunu gözler önüne serdi. Yapay zeka ile gerçekleşen vurgun müzik sektörünün başının ciddi dertte olduğunu gözler önüne serdi.
Aralarında Türkiye’nin de olduğu çok sayıda ülkede bazı müzisyenlerin daha fazla dinlenme rakamı elde etmek için yapay zeka yolu ile ‘bot’ bastığı yönündeki iddialar büyük tartışmalara neden oldu.
Dünyada en çok kullanılan müzik dinleme platformları arasında yer alan Spotify, bir şarkının en az 30 saniye dinlenmesini ‘geçerli dinleme’ olarak kabul ediyor ve içerik sahibine ortalama 0,004 dolar civarında bir telif bedeli ödüyor.
Bu sistemin ortaya çıkışı sonrası bağımsız müzisyenlerin yükseleceğine yönelik umutlar artsa da popüler müziğin çeşitli algoritmalara mahkum kalması son dönemde umutların kırılmasına neden oldu.
ABD’de ortaya çıkan bir vaka Spotify gibi platformların nasıl manipüle edilebildiğini ortaya koydu. Guardian gazetesinde çıkan habere göre, Kuzey Karolina’da yaşayan Michael Smith, yapay zekâ araçlarıyla yüz binlerce sahte şarkı üretti.
Ardından binlerce “bot” hesabı oluşturdu ve bu botlara şarkıları milyarlarca kez dinletti. Üstelik Smith'in operasyonu yalnızca Spotify’ı değil Apple Music, Amazon Music ve YouTube Music gibi platformları da kapsıyordu. Smith’in bu yöntemle yaklaşık 8,1 milyon dolar (Yaklaşık 363 milyon 239 bin 640 lira) kazandı.
HAPİS CEZASI ALABİLİR
Smith’in yapay zeka ile ‘bot’ basmasının sonu hapis oldu. Bot hesapları sahte kimlikler, kurumsal kartlar ve yalan beyanlarla açan Smith hakkında "elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık" suçlaması ile dava açıldı.
Smith, bu yolla kazandığı paranın tamamını iade etmeyi kabul etse de hapis cezası alabilir. 29 Temmuz’da kararın çıkacağı davada sanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Suno ve Udio gibi yapay zekâ araçları sayesinde günümüzde AI ile müzik üretmek son derece kolay hâle gelmiş durumda. Diğer yandan yapay zekâ, bot programlamayı da epey kolaylaştırdı. Bu da ileride benzer operasyonların daha da yaygınlaşabileceği yönünde endişe yaratıyor.
Sektör kaynakları, 2026 itibarıyla “sahte dinleyici” ağlarının telif havuzunu ciddi şekilde erittiğini belirtiyor. Spotify gibi platformlar daha gelişmiş tespit sistemleri (dinleme örüntüsü analizi, IP filtreleme vb.)geliştirse de yapay zekânın hızına yetişmeleri pek kolay gözükmüyor. Bu yüzden yakın bir gelecekte AI müzik yüklemelerine daha sıkı kısıtlamalar gelebilir.