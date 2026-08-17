Teknoloji devi Google, yapay zeka araçlarıyla üretilen görsel, video ve ses içeriklerinde yer alan görünür filigranlar için yeni bir dönemi başlatıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, Gemini ve video editleme platformu Flow üzerinden oluşturdukları içeriklerdeki görünür işaretleri isteğe bağlı olarak kaldırabilecek. Görünür etiketlerin devre dışı bırakılması, içeriklerin yapay zeka menşeli olduğunu doğrulayan görünmez SynthID filigranlarını ve C2PA standartlarına ait meta verileri etkilemeyecek.

GÖRÜNMEZ FİLİGRAN TEKNOLOJİSİ KORUNACAK

Google'ın Gemini'den sorumlu Başkan Yardımcısı Josh Woodward, seçeneğin Nano Banana, Omni ve Lyria modelleriyle üretilen tüm materyallerde geçerli olacağını bildirdi. Özelliğin ilk etapta Gemini ve Flow arayüzlerine geleceğini aktaran yetkililer, Google Arama entegrasyonunun ise ilerleyen süreçte tamamlanacağını belirtti. Böylece görsel bütünlüğü bozan etiketler temizlenebilecek ancak içeriğin teknik kaynak takibi ve doğrulanabilirliği arka planda sürdürülecek.

YARATICI KONTROL KULLANICILARA DEVREDİLİYOR

Görsel işaretlerin tek başına doğrulama için yeterli olmadığını savunan Google, kullanıcıların içerik üzerindeki denetimini artırmayı hedefliyor. Kullanıcılar önümüzdeki günlerde erişime açılacak özellikle birlikte, Ayarlar menüsü altındaki Medya Filigranı sekmesinden görünür etiketi diledikleri gibi açıp kapatabilecek.

GELİŞTİRİCİLER İÇİN YENİ AÇIK KAYNAKLI KÜTÜPHANE

Öte yandan Google, geliştiricilerin kendi yazılımlarına yerel içerik doğrulama sistemleri ekleyebilmeleri amacıyla "Credentio" adını verdiği yeni kütüphaneyi açık kaynaklı olarak kullanıma sunduğunu duyurdu. Bu sayede dileyen platformlar, görsel filigran olmasa dahi içeriklerin yapay zekayla üretilip üretilmediğini kolayca tespit edebilecek.