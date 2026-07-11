Yapay zeka Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağını açıkladı: Galatasaray mı? Fenerbahçe mi?

Sonuç olarak; Yapay zeka matematiği ve mevcut oyun gücü şu an için Galatasaray’ı bir adım önde gösterse de Gemini, Türk futbolunun öngörülemez doğasını unutmuyor ve şu uyarıyla analizini noktalıyor: Süper Lig'de son düdük çalmadan 'şampiyon kesin şu olur' demek her zaman büyük bir risktir.