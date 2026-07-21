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ABD'de dini eğilimleri inceleyen Barna Group'un araştırmasına göre, din görevlilerinin yaklaşık dörtte biri vaaz hazırlık sürecinde ChatGPT ve benzeri yapay zekâ uygulamalarından destek alıyor.

Araştırma verileri, 2024 yılında yüzde 12 seviyesinde olan kullanım oranının belirgin şekilde yükseldiğini gösterdi. Din adamları, yapay zekâ araçlarından bilgi toplama, metin taslağı oluşturma, örnek içerikler geliştirme ve sunum hazırlama gibi alanlarda faydalanıyor.

Bazı din görevlileri, bu teknolojinin kendilerine cemaatle daha fazla vakit geçirme ve sosyal hizmet faaliyetlerine ağırlık verme fırsatı sunduğunu ifade ediyor. Buna karşılık Vatikan ile çok sayıda ilahiyatçı, vaazın temel niteliğinin yapay zekâ sistemlerine bırakılmasının doğru olmadığı görüşünü dile getiriyor.