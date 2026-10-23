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Yapay zeka hisselerindeki satış dalgası ve yüksek borçlanma kaygıları, küresel tahvil piyasalarında son bir yılı aşkın sürenin en güçlü riskten kaçış eğilimini tetikledi.

Bloomberg'in aktardığı verilere göre, küresel şirket tahvillerinin getiri primleri (kredi marjları) Mayıs 2025’ten bu yana en yüksek seviye olan 129 baz puana tırmandı. Teknoloji sektöründeki devasa yatırımların kârlılığa dönüşme hızı sorgulanırken, artan jeopolitik gerilimler de yatırımcıların güvenli limanlara sığınmasını hızlandırdı.

"YAPAY ZEKA BALONU" TARTIŞMASI ALEVLENDİ

Pyasalardaki satış baskısının merkezinde, devasa yapay zeka altyapı yatırımlarının hızla artan borçlanmayla finanse edilmesi yer alıyor. Sektörün yeterince hızlı nakit akışı üretemeyebileceği endişesi, Wall Street devlerini de ikiye böldü.

Citadel CEO’su Ken Griffin, sektördeki fiyatlamalara dikkat çekerek yapay zeka alanında büyük olasılıkla bir balon oluştuğunu vurguladı.

Blackstone Başkanı Jon Gray piyasadaki talebin hâlen son derece güçlü olduğunu belirterek endişelenmek için bir neden görmediğini savundu.

ASYA PİYASALARINDA RİSK PRİMİ TIRMANIŞTA

Küresel çalkantı Asya kredi piyasalarında da net bir şekilde hissedildi. Bölgesel kredi temerrüt takası (CDS) primleri 1,5 baz puan artarak 78 seviyesine çıktı. Çin’de teknoloji şirketlerinin kredi marjları 3-5 baz puan, yatırım yapılabilir seviyedeki şirketlerin marjları ise 5 baz puana kadar genişledi. Hindistan ve Güney Kore’de yatırım yapılabilir cinsten tahvil marjlarında 3 baz puana varan artışlar kaydedildi. Yüksek kredi notuna sahip Asyalı şirketlerin dolar cinsi tahvillerindeki risk primleri geçen yılın temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

YATIRIMCI GÜVENLİ LİMANLARA SIĞINIYOR

Riskli varlıklardan kaçan fonlar, ABD Hazine tahvilleri ile Japon devlet tahvillerine yöneldi. ABD Hazine tahvilleri bu taleple birlikte son iki yıldan uzun sürenin en güçlü günlük performansına imza attı.

Piyasalardaki yön değişimini değerlendiren CreditSights yöneticisi Lakshmanan R, piyasaların kredi riskini daha kalıcı bir biçimde yeniden fiyatlamaya başlamış olabileceğine dikkat çekti. Üst üste gelen küresel risklerin etkisiyle yatırımcılar; yüksek getirili (riskli) tahvillere kıyasla yatırım yapılabilir seviyedeki borçlanma araçlarına, bankacılık sektörünün kıdemli tahvillerine ve para piyasası fonlarına geçiş yapıyor.

Kaynak: Bloomberg