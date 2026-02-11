Gençlik Merkezindeki eğitim programında, yapay zeka teknolojilerinin temel prensipleri, günlük hayattaki kullanım alanları ve geleceğe yönelik sunduğu fırsatlar ele alındı.

Gençlerin dijital yetkinliklerini artırmayı, teknolojiye olan ilgilerini bilinçli bir şekilde geliştirmeyi ve yenilikçi düşünme becerilerini desteklemeyi amaçlayan eğitim, interaktif uygulamalarla zenginleştirildi.

Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra pratik çalışmalarla da yapay zeka alanında deneyim kazanma fırsatı buldu.

Etkinlik sonunda gençlerin teknolojiye yönelik farkındalıklarının arttığı ve eğitime yoğun ilgi gösterdikleri gözlemlendi.

Programın tamamlanmasının ardından, eğitime katılım sağlayan tüm gençlere teşekkür edilerek, benzer nitelikteki eğitim ve etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.