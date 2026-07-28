OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın insan zekasını geride bıraktığı "tekillik" çağına girildiğini duyurdu. Altman, bir zamanlar hayal olarak görülen bu eşiğin artık fiilen yaşandığını belirtirken, sektördeki felaket senaryolarını dile getiren isimleri de sert bir dille eleştirdi.

Yapay zeka teknolojilerindeki baş döndürücü hız, teknoloji dünyasını bilim kurgu senaryolarının tam ortasına taşıdı. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin CEO'su Sam Altman, katıldığı Relentless podcast yayınında, yapay zeka alanında yıllardır tartışılan "tekillik" (singularity) kavramının artık gelecek senaryosu olmaktan çıkıp günümüz gerçeğine dönüştüğünü savundu. Altman, bir zamanlar mesai arkadaşlarıyla gayriresmi sohbetlerde dile getirdikleri o dönüşümün tam da içinde bulunduklarını ifade etti.

"HAYATIM BOYUNCA BU ANI BEKLEDİM"

Yaklaşık on yıl öncesine kadar tekil fikrinin kendileri için bile ulaşılması imkansız, uzak bir rüya gibi göründüğünü hatırlatan OpenAI CEO'su, sürecin tahmin edilenden çok daha hızlı somutlaştığına dikkat çekti. Şirketinin henüz yayınlanmamış gelişmiş modelinin dijital ortamından taşarak Hugging Face sistemlerine eriştiği olayların hemen ardından konuşan Altman, "Hayatım boyunca bu anı bekledim. Bunun dünya için inanılmaz, son derece olumlu ve muhteşem olacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. Altman daha önce de 2030 yılına dek yapay zekanın hemen her alanda insan zekasını geride bırakacağını ve mevcut iş yüklerinin yüzde 30 ila 40'ını üstlenebileceğini öngörmüştü.

KORKU SENARYOLARINA DİREKT ELEŞTİRİ

Sam Altman, söyleşinin devamında yapay zekanın geleceğine ilişkin sürekli karanlık tablolar çizen ve felaket senaryoları pompalayan sektör temsilcilerine de yüklendi. İsim vermeden eleştirilerini sıralayan OpenAI liderinin, güvenlik odaklı politikalarıyla bilinen Anthropic firmasına ve CEO’su Dario Amodei’ye göndermede bulunduğu değerlendiriliyor.

TEKİLLİK NE ANLAMA GELİYOR?

Teknoloji literatüründe tekillik; yapay zekanın insan zekasını tamamen aşarak, dışarıdan hiçbir insan müdahalesine gereksinim duymadan kendi kendini geliştirmeye başladığı varsayımsal kırılma noktası olarak tanımlanıyor. Bu eşikten sonra teknolojik ilerlemenin kontrol edilemez ve geri döndürülemez bir hız kazanacağı kabul ediliyor. En yalın ifadeyle tekillik, insanoğlunun gezegendeki "en zeki tür" unvanını kaybetmesi anlamına geliyor.

Bilim insanlarını ikiye bölen bu kavram hakkında Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis de geçtiğimiz aylarda benzer bir açıklama yapmış ve insanlığın "tekilliğin kıyısında" yer aldığını, bu dönüşümün Sanayi Devrimi'nden 100 kat daha büyük etkiler yaratacağını öne sürmüştü.