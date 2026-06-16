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Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) federal mahkeme, milyarder iş insanı Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI tarafından rakip firma OpenAI'a karşı açılan davada kararını verdi. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yayımladığı habere göre, California'da görev yapan Federal Yargıç Rita Lin, xAI'ın Eylül 2025'te başlattığı yasal sürece ilişkin hükmünü açıkladı.

Dava dosyasında xAI, daha önce kendi bünyelerinde görev yapan mühendis Li Şüeçın'ın, şirkete ait gizli bilgileri sızdırması amacıyla OpenAI tarafından transfer edildiğini ve ticari sırlarının çalınmaya çalışıldığını öne sürmüştü. Ancak Yargıç Lin, xAI'ın bu iddiaları destekleyecek nitelikte herhangi bir kanıt ortaya koyamadığını belirtti.

Yargıç Rita Lin, xAI'ın iddiasının yasal bir dayanağı olmadığına dikkat çekerek, şirketin "bir işe alım mülakatında çalışana geçmiş iş deneyimlerinin sorulması ile ticari sırların ifşa edilmesini aynı kefeye koyduğunu" ifade etti. Mühendis Li Şüeçın'ın iş görüşmesi esnasında OpenAI yetkilileri ile eski iş yerine dair gizli bilgiler paylaştığına yönelik hiçbir delil bulunmadığını vurgulayan Lin, davanın düşürülmesine karar verdi.

OpenAI kadrosuna katılan mühendis Li Şüeçın'ın, xAI tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sohbet botu Grok'un üretim aşamasında rol alan ilk mühendislerden biri olduğu bilgisi paylaşıldı.