OpenAI, matematiğin en büyük gizemlerinden biri olan ve Clay Matematik Enstitüsü'nün 1 milyon dolar ödüllü Milenyum Problemleri arasında yer alan Navier-Stokes denklemlerini çözdüğünü açıkladı. Sıvı ve gazların hareketini tanımlayan denklemlerin varlık ve düzgünlük problemini çözdüğünü belirten şirket, bu açıklamanın ardından New York Üniversitesi matematik profesörü Tristan Buckmaster ve Anthropic matematikçisi Levent Alpöge'nin iddialarıyla sarsıldı.

KULLANICI VERİLERİ İLE ÇÖZÜM İDDİASI

Buckmaster ve Alpöge, problem üzerinde çalışırken OpenAI’ın Codex aracını kullandıklarını ve taslaklarını sisteme yüklediklerini belirtti. Araştırmacılar, OpenAI’ın aynı matematiksel yaklaşımı kullanarak ispat üretmesinin ardından şirket verilerinin model eğitiminde izinsiz kullanılmış olabileceğinden şüphelendi. OpenAI tarafı iddiaları reddetse de anonimleştirilmiş verilerin model geliştirilmesinde kullanılmış olabileceğini kabul etti. Şirketin teknik kadrosundan Sebastien Bubeck ise ürettikleri ispatın araştırmacıların çalışmasından tamamen farklı olduğunu savundu.

MİLYON DOLARLIK HESAPLAMA MALİYETİ

Tarihi çözümün arkasında şirketin henüz kamuoyuna sunmadığı ve GPT-6 Astra’dan daha güçlü olduğunu belirttiği yeni dahili yapay zeka modeli yer alıyor. Eğitimine 28 Ağustos’ta başlanan model, işlem sırasında aynı anda 10.000 yapay zeka ajanından yararlandı. Yaklaşık bir hafta süren ve 300 milyar çıktı token’ının üretildiği sürecin hesaplama maliyetinin 22,5 milyon doları bulduğu belirtildi.

"KARİYERİNİ NEDEN MAHVEDESİN" GERGİNLİĞİ

Açıklama öncesinde yaşanan görüşmelerde Buckmaster, kendisine sunulan iş birliği tekliflerini ve Alpöge'nin Anthropic çalışanı olması nedeniyle isminin çıkarılması yönündeki telkinleri reddettiğini açıkladı. Buckmaster, durumu kamuoyuna taşıyacağını söylediğinde Bubeck’in kendisine "Kariyerini neden mahvedesin?" dediğini öne sürerken; Bubeck, ismin çıkarılması yönünde bir talebi olduğunu reddetti.