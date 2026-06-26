Yapay zeka devinden şok suçlama: Çinli şirket kopyalamaya çalıştı

Anthropic'in iddiasına göre Alibaba'nın Qwen yapay zeka ekibi tarafından kontrol edilen yaklaşık 25 bin sahte hesap, 22 Nisan ile 5 Haziran 2026 tarihleri arasında Claude ile 28,8 milyondan fazla sohbet gerçekleştirdi. Şirket, bu faaliyetlerin koordineli bir damıtma saldırısı olduğunu söylüyor.