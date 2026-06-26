ABD merkezli Anthropic, Çinli teknoloji devi Alibaba'yı Claude yapay zeka modelinin yeteneklerini yasa dışı yollarla kopyalamaya çalışmakla suçladı. Şirkete göre Alibaba, 25 bin sahte hesap üzerinden milyonlarca sorgu gerçekleştirerek şimdiye kadar kaydedilen en büyük “damıtma” saldırısını düzenledi.
Yapay zeka devinden şok suçlama: Çinli şirket kopyalamaya çalıştı
Dünyada en çok kullanılan yapay zeka uygulamalarından Claude’u geliştiren Anthropic’in şok suçlaması gündeme bomba gibi düştü. ABD’li dev şirket, Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın yasa dışı yollarla Claude’un yeteneklerini kopyalamaya çalıştığını iddia etti.Kaynak: Haber Merkezi
Anthropic'in iddiasına göre Alibaba'nın Qwen yapay zeka ekibi tarafından kontrol edilen yaklaşık 25 bin sahte hesap, 22 Nisan ile 5 Haziran 2026 tarihleri arasında Claude ile 28,8 milyondan fazla sohbet gerçekleştirdi. Şirket, bu faaliyetlerin koordineli bir damıtma saldırısı olduğunu söylüyor.
Şirkete göre saldırının amacı, Claude'un gelişmiş yeteneklerini çıkararak bunları Alibaba'nın daha küçük ve daha sınırlı kapasiteye sahip bir yapay zeka modelinin eğitiminde kullanmaktı.
Anthropic, saldırıların özellikle şirketin yeni nesil "Mythos Preview" modelinin gelişmiş yeteneklerini elde etmeyi amaçladığını belirtti. Şirkete göre Mythos Preview, Claude Opus gibi önceki modellerin üzerine özellikle kod yazma ve dijital güvenlik alanlarında önemli geliştirmeler sunuyor.
Anthropic, mektubunda yalnızca Alibaba'yı değil, Çin hükümetini de suçlamalarına dahil etti. Şirket, söz konusu faaliyetlerin Çin'in yapay zeka, makine öğrenmesi ve ilgili teknolojilerde küresel liderlik hedefinin bir parçası olduğunu öne sürdü.
Anthropic, Çin merkezli yapay zeka şirketlerine yönelik benzer suçlamaları daha önce de gündeme getirmişti. Şirket, Şubat ayında DeepSeek'in de aralarında bulunduğu üç Çinli yapay zeka girişiminin, kendi modellerini geliştirmek amacıyla koordineli damıtma saldırıları yürüttüğünü açıklamıştı.
İDDİA EDİLEN SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Anthropic'in açıklamasında söz edilen saldırı modeli, bir yapay zeka şirketinin rakip modele ait çıktıları sistematik şekilde toplayarak kendi modelini eğitmesi anlamına geliyor. Bu yöntemde saldırganlar, hedef modeli herkese açık API'ler üzerinden normal bir kullanıcı gibi sorguluyor ancak bunu milyonlarca özel hazırlanmış istem (prompt) ile endüstriyel ölçekte gerçekleştiriyor.
Bu süreç sonucunda elde edilen yanıtlar, rakip modele ait bilgi ve davranışların yeni bir yapay zeka sistemine aktarılması amacıyla eğitim verisi olarak kullanılabiliyor.