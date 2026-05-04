Yapay zeka ortaklığı teknoloji ve finans dünyasını bir araya getiriyor. Anthropic şirketi Wall Street devleriyle yeni bir girişim için görüşmeleri tamamlıyor. Ortaklık pazar dinamiklerini değiştirme potansiyeli taşıyor.

Wall Street Journal gazetesi pazar günü konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı bir haber yayımladı. Habere göre şirketler özel sermaye destekli kurumlara akıllı araçlar satmayı planlıyor. Daha önce firmalar benzer yatırımların ön hazırlıklarını yapmıştı.

Projede Blackstone ve Hellman & Friedman ana yatırımcılar arasında yer alırken, her iki şirketin de yaklaşık 300'er milyon dolarlık katkı yapacağı ifade ediliyor.

Goldman Sachs'ın da kurucu yatırımcılar arasında bulunacağı ve yaklaşık 150 milyon dolarlık yatırım planladığı belirtiliyor. Ayrıca General Atlantic ve diğer bazı fonların katılımıyla toplam yatırım büyüklüğünün 1,5 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Kurulacak ortak girişimin, Anthropic'in adeta "danışmanlık kolu" gibi çalışacağı ve özellikle private equity destekli şirketlere yapay zekâ entegrasyonu konusunda rehberlik edeceği ifade ediliyor.

Kaynaklara göre yapı; şirketlerin operasyonlarını dönüştürmek, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için yapay zekâ araçlarının kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Nihai imzaların kısa süre içinde atılması hedefleniyor. Bürokratik süreçler titizlikle yürütülüyor.

OPENAI İLE REKABET DERİNLEŞİYOR

Sektördeki rekabet de aynı hızla büyüyor. OpenAI'ın da benzer şekilde özel sermaye şirketleriyle ortak bir girişim kurma görüşmeleri yürüttüğü biliniyor.

Her iki teknoloji devinin de özellikle operasyonel iyileştirme ve maliyet optimizasyonuna odaklanan private equity şirketlerini stratejik hedef olarak belirlediği değerlendiriliyor.