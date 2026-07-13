Yeni dönemde güvenlik süreçlerinin, doğrudan araştırma ve model geliştirme adımlarıyla çok daha entegre bir yapıda yürütülmesi hedefleniyor.

JOHANNES HEIDECKE OPENAI'DAN AYRILIYOR

Şirket çalışanlarına gönderilen dahili bir notla, 2021 yılından bu yana OpenAI bünyesinde bulunan ve son yıllarda yapay zekâ güvenliği mimarisinde kritik roller üstlenen Johannes Heidecke'nin vedası resmiyet kazandı. Heidecke'nin istifasının ardından boşalan koltuğa, daha önce de şirketin güvenlik süreçlerinde yöneticilik yapmış olan Saachi Jain geçici olarak atandı.

Yeni organizasyonel şemaya göre güvenlik departmanı, sorumluluk alanı genişletilerek Araştırma ve Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcılığı (VP of Research and Safety) görevine getirilen Mia Glaese'ye bağlı olarak çalışacak. OpenAI Baş Araştırma Sorumlusu (CRO) Mark Chen, güvenlik mühendisliğinin en temel model geliştirme, ürün tasarımı ve lansman kararlarında çok daha erken aşamada söz sahibi olabilmesi adına bu birleşmenin hayati bir önem taşıdığını vurguladı.

DEĞİŞİKLİKLER GPT-5.6'NIN ARDINDAN GELDİ

Yönetim kademesindeki bu radikal değişim, OpenAI'ın kısa süre önce resmi makamlardan onay alarak piyasaya sürdüğü en yeni ve güçlü modeli GPT-5.6'nın hemen ardından gerçekleşti. Yeni modelin gelişim hızı güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirirken şirket, gelecekteki olası yüksek etkili riskleri öngörmek ve azaltmak için kurduğu "Hazırlık Başkanlığı" (Head of Preparedness) pozisyonunu mevcut yapıda korumaya devam ediyor. Şirket CEO'su Sam Altman da daha önce yaptığı açıklamalarda, bu birimin yapay zekanın getirebileceği ciddi ve öngörülemeyen risklere karşı bir kalkan görevi üstlendiğini belirtmişti.