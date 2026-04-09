Yeniçağ Gazetesi
09 Nisan 2026 Perşembe
Anasayfa Teknoloji Yapay zeka devi, video oluşturma uygulamasını kapatıyor: Büyük bir coşkuyla piyasaya sürülmüştü

ABD’li yapay zeka devi OpenAI, geçen yılın eylül ayında büyük bir coşkuyla piyasaya sürdüğü video oluşturma uygulaması Sora’yı kapatıyor. Alınan kararın arkasında çeşitli sebepler bulunurken geliştirici ekip farklı bir projeye kaydırılacak.

ChatGPT’yi geliştiren yapay zeka devi OpenAI, eylül ayında video oluşturma uygulaması Sora’yı piyasaya sürmüştü. Büyük bir heyecanla piyasaya sürülen uygulama kısa sürede büyük beğeni toplarken teknoloji dünyasında bir devrim olarak nitelenmişti.

Uygulama, kullanıcıların metin komutlarıyla yüksek kaliteli videolar üretmesine olanak tanıyarak sosyal medyada büyük bir fırtına koparmıştı.

Ancak dev şirket büyük beğeni toplayan uygulamayı kapatma kararı aldı. OpenAI, uygulamayı aşamalı olarak kapatacak.

ABD basını, büyük yankı uyandıran kararın arkasında bazı nedenlerin olduğunu yazdı. Buna göre nedenlerden birinin yüksek enerji harcaması ve verimlilik olduğu belirtiliyor.

Video üretiminin metin üretimine göre çok daha fazla işlemci gücü harcadığının altı çizilirken ABD’li dev şirketin sınırlı kaynaklarını daha verimli kullanmak adına Sora’dan çekilme kararı aldığı kaydedildi.

FARKLI BİR ALANA ODAKLANACAKLAR

Gelen haberlere göre, OpenAI, Sora’yı kapattıktan sonra geliştirici ekibi dağıtmayacak. Ekibin çok daha iddialı bir projeye kaydırılacağı öğrenildi. OpenAI sözcüsüne göre ekip, artık videodan ziyade "dünya simülasyonu" üzerine yoğunlaşacak.

Amacın yapay zekanın fiziksel dünyayı ve hareket yasalarını anlamasını sağlayarak, robotik alanındaki gelişmelere öncülük etmek olduğunun altı çizildi.

Öte yandan Sora’nın kapatılma nedenlerinin birinin de hukuki ve etik baskılar olduğu öğrenildi. Telif hakkı sahipleri, içeriklerinin izinsiz kullanılmasından; eleştirmenler ise uygulamanın "yapay zeka çöplüğü" ve dezenformasyona yol açmasından derin endişe duyuyordu.

Sora’nın kapatılma kararı ile birlikte kritik bir anlaşma da son buldu. Aralık ayında imzalanan ve Disney karakterlerinin Sora üzerinde kullanılmasını öngören tarihi iş birliği, projenin rafa kalkmasıyla birlikte sona erdi.

ARTIK PROFESYONEL ÇÖZÜMLER GELİŞTİRECEKLER

OpenAI’ın gelecek planları arasında eğlence odaklı araçlar yerine kurumsal çözümlere odaklanma yer alıyor. Google'ın video üretimindeki atılımları ve Anthropic’in yazılımcılar arasında popüler olan Claude Code gibi ürünleri, OpenAI'yi pazar payını korumak için daha spesifik ve ticari alanlara yönelmeye zorluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
