Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), bilimsel araştırmalardaki yükselişini sürdürüyor. ASÜ Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Avuçlu’nun proje ekibinde yer aldığı, “Mikrobiyotanın Biyoinformatik Analizlerine ve Makine Öğrenimi Algoritmalarına Dayanılarak Erken Postmortem Dönemde Ölüm Zamanı Tahmini” başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

ADLİ TIPTA YENİLİKÇİ VE ÖNCÜ BİR YAKLAŞIM

Projede, yapay zekâ tabanlı analiz yöntemleri kullanılarak, dünyada henüz örneği bulunmayan yenilikçi bir teşhis modeli geliştirilmesi hedefleniyor. Özellikle ölüm sonrası erken dönemde ölüm zamanının daha doğru ve güvenilir biçimde belirlenmesini amaçlayan çalışma, adli tıp uygulamalarında yaşanan belirsizliklerin azaltılmasına önemli katkı sunacak.

BİLİMSEL LİTERATÜRE KATKI SAĞLAYACAK

Proje kapsamında geliştirilecek modelin, tamamlanmasının ardından bilimsel literatüre kazandırılması planlanıyor. Doç. Dr. Emre Avuçlu, çalışmanın adli tıp başta olmak üzere birçok alanda kritik bir ihtiyaca cevap vereceğini belirterek, yapay zekâ ve makine öğrenimi algoritmalarının biyoinformatik verilerle birlikte değerlendirilmesinin teşhis süreçlerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını ifade etti.

GÜÇLÜ VE DİSİPLİNLERARASI PROJE EKİBİ

Disiplinlerarası nitelik taşıyan proje ekibinde; İstanbul Altınbaş Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nden akademisyenlerin yanı sıra Adli Tıp Kurumu’ndan uzman bir doktor da yer alıyor. Bu güçlü akademik iş birliği sayesinde projenin, hem teorik hem de uygulamalı düzeyde yüksek etki oluşturması bekleniyor.

ADLİ BİLİMLER VE YAPAY ZEKÂ ALANINA ÖNEMLİ KATKI

TÜBİTAK desteğiyle yürütülecek projenin, adli bilimler, biyoinformatik ve yapay zekâ alanlarında önemli bilimsel çıktılar üretmesi, Türkiye’nin bu alanlardaki araştırma kapasitesini güçlendirmesi ve uluslararası düzeyde ses getirmesi öngörülüyor.

Aksaray Üniversitesi’nin bilimsel üretim gücünü bir kez daha ortaya koyan proje, üniversite–toplum–bilim iş birliğinin somut ve stratejik bir örneği olarak değerlendiriliyor.