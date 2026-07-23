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Platform; Türkçe dil desteği, kaynak bazlı araştırma ve otomatik kurgu özellikleriyle içerik üreticilerine yeni bir üretim modeli sunuyor.

Dijital içerik üretiminin hızla büyümesiyle birlikte video hazırlama süreçleri çerik üreticileri ve yayıncılar için zaman ve maliyet açısından önemli bir yük oluşturmaya devam ediyor. Bu ihtiyaca çözüm sunmak amacıyla geliştirilen Machvid, herhangi bir konu başlığını yayınlanmaya hazır YouTube videosuna dönüştüren otonom yapay zeka platformu olarak kullanıma açıldı.

Türk girişimcinin Amerika’da ürettiği yapay zeka platformu, kullanıcıların yalnızca oluşturmak istedikleri video konusunu belirlemesiyle çalışmaya başlıyor. Machvid; farklı kaynaklardan araştırma yaparak senaryo oluşturuyor, doğal seslendirme seçenekleri sunuyor, konuya uygun görselleri seçiyor, video kurgusunu gerçekleştiriyor ve yayınlanmaya hazır video dosyası, başlık ve küçük resim (thumbnail) oluşturabiliyor. Böylece geleneksel video prodüksiyonunda saatler hatta günler süren süreç, dakikalar içinde tamamlanıyor.

Geleneksel video üretim süreçlerinde araştırma, metin hazırlama, seslendirme ve kurgu gibi aşamalar farklı uzmanlıklar ve uzun çalışma süreleri gerektirirken, Machvid bu adımları tek bir platform üzerinden yönetmeyi amaçlıyor. Böylece özellikle düzenli ve yüksek hacimli içerik üretmesi gereken YouTube kanalları, dijital yayıncılar, ajanslar ve markalar için daha ölçeklenebilir bir üretim modeli sunuyor.

Türkçe odaklı yapay zeka altyapısı

Platformun öne çıkan özelliklerinden biri, Türkçe içerik üretimine odaklanan altyapısı. Machvid; Türkçe kullanıcı arayüzü, Türkçe senaryo oluşturma ve doğal Türkçe seslendirme seçenekleriyle yerel içerik üreticilerinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirildi.

Yapay zeka destekli içerik üretim araçlarının büyük bölümünün İngilizce merkezli geliştiğine dikkat çeken Machvid, farklı dillerde daha doğal ve yerelleştirilmiş içerik üretimini mümkün kılmayı hedefliyor. Platform, Türkçe içerik üreticilerinin yanı sıra global pazara yönelik Türkçe konuşan topluluklara da hizmet vermeyi amaçlıyor.

Machvid’in araştırma altyapısı yalnızca yapay zeka tarafından oluşturulan metinlerle sınırlı kalmıyor. Sistem, farklı çevrim içi kaynaklardan bilgi toplayarak senaryolarını oluşturuyor ve kaynak bazlı araştırma yaklaşımıyla daha güvenilir içerik üretmeyi hedefliyor. Platform ayrıca konuya uygun B-roll görüntülerini otomatik seçebiliyor, kanalın yayın kategorisini analiz ederek içerik tutarlılığını koruyor ve kullanıcıların aynı anda çok sayıda YouTube kanalını yönetebilmesine olanak tanıyor.

İçerik üreticileri için yeni üretim modeli

Platform; konuya uygun görsellerin otomatik seçilmesi, kanal kategorisine göre içerik uyumunun korunması ve birden fazla içerik kanalının yönetilebilmesi gibi özelliklerle içerik üretim operasyonlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Machvid ayrıca abonelik yerine kullanım bazlı ödeme modeliyle çalışıyor. Kullanıcılar, yalnızca oluşturdukları video süresi kadar ödeme yaparak platformdan yararlanabiliyor. Bu modelin özellikle bağımsız içerik üreticileri, küçük ekipler ve dijital ajanslar için daha erişilebilir bir yapı oluşturması hedefleniyor.

Platform bugün itibarıyla aktif olarak hizmet veriyor ve bekleme listesi olmadan yeni kullanıcı kabul ediyor. Türkçe ve İngilizce video üretimi desteklenirken, gelecek dönem yol haritasında mobil uygulama, API entegrasyonları, İspanyolca ve Almanca dil desteği ile global reklam ajanslarına da yönelik çözümler de yer alıyor.

Machvid Kurucusu Muharrem Enes Konuk, platformun geliştirilme amacını şu sözlerle değerlendiriyor:

“Video üretiminde en büyük zorluklardan biri fikirlerin hayata geçirilmesi için gereken zaman ve kaynak ihtiyacı. Machvid ile yaratıcı fikirlerin önündeki teknik engelleri azaltmayı ve içerik üreticilerinin üretim süreçlerini daha hızlı yönetebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.”

Dijital pazarlama ve yaratıcı teknolojiler alanında 11 yılı aşkın deneyime sahip olan Machvid Kurucusu Muharrem Enes Konuk, teknoloji ve içerik üretimi alanındaki deneyimlerini bir araya getirerek geliştirdiği Machvid ile yapay zeka destekli video üretim ekosisteminde yeni bir alternatif oluşturmayı hedefliyor.

Machvid Hakkında

Machvid (machvid.com), metin tabanlı konu başlıklarını uçtan uca yayınlanmaya hazır YouTube videolarına ve belgesellerine dönüştüren otonom bir yapay zekâ kurgu altyapısıdır. Gerçek zamanlı web araştırması, çoklu dil senaryo yazımı, insan doğallığında seslendirme, akıllı B-roll seçimi ve otomatik YouTube entegrasyonunu tek platformda birleştiren Machvid, içerik üreticilerinin, ajansların ve markaların video prodüksiyon süreçlerini ölçeklendirmelerine olanak tanır.

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Machvid Medya İlişkileri Ekibi

E-posta: contact@machvid.com | Web: machvid.com

