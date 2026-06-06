Sanayi devriminin o gürültülü, dumanlı ve demir kokan mirasıyla büyüdük. Yıllarca bir ülkenin üretim gücünü ve küresel ağırlığını, bacası tüten fabrikalarıyla, işlediği çelikle, limanlarındaki vinç sayısıyla ölçtük. Bu fiziksel gerçeklik elbette ortadan kalkmadı. Ancak yazılım dünyasının ve sistem mimarilerinin içinde geçen çeyrek asırlık tecrübem bana çok net bir şey gösteriyor: "Üretim" kavramının tanımı, sessiz sedasız ama kökünden değişti.

Yeni çağın fabrikaları artık sadece beton ve çelikten ibaret değil. Bugün veri merkezlerinin soğuk koridorlarında, algoritmaların karmaşık labirentlerinde ve işlemcilerin o sessiz ritminde yepyeni bir sanayi inşa ediliyor.

Tam da bu yüzden, Avrupa Birliği'nin 3 Haziran 2026 tarihinde açıkladığı teknoloji egemenliği paketi sıradan bir bürokratik vizyon belgesi değil. Avrupa Komisyonu masaya çok net bir rest koyuyor: Yarı iletkenler, yapay zekâ, bulut altyapıları ve açık kaynak stratejisi. Kendi sınırları içindeki dijital varlıkları ve veri işleme kapasitesini, okyanus ötesindeki devlerin inisiyatifinden kurtarmaya çalışıyorlar. Buna sadece "pazar payını koruma" çabası demek, meselenin derinliğini anlamamak olur. Bu, 21. yüzyılın dijital sınır savunmasıdır.

Akademide genç beyinlerle çalışırken veya sektörde karmaşık projelerin mimarisini kurarken hep aynı handikabı gözlemliyorum: Yeni bir teknoloji çıktığında müthiş bir heves ve adaptasyon hızıyla onu "kullanmaya" başlıyoruz. Bugün hemen herkesin ekranında bir yapay zekâ asistanı var. Kodları ona toparlatıyor, metinleri ona yazdırıyor, süreçleri hızlandırıyoruz. Fakat bu kolaylığın sarhoşluğuyla asıl kritik soruları halının altına süpürüyoruz:

Kritik kamu verilerimiz veya ticari sırlarımız tam olarak nerede, kimin sunucularında işleniyor? Geleceğimizi emanet ettiğimiz sistemler, kodlarını göremediğimiz hangi kapalı mimarilere göbekten bağlı? Bize akıl veren, kararlarımızı yönlendiren o modellerin ağırlıklarını (weights) kim, hangi niyetle eğitiyor?

Teknoloji egemenliği dediğimiz şey, dünyadan izole olup kendi içine kapanmak, her şeyi sıfırdan ve tek başına icat etmeye çalışmak değildir. Aksine, "açık kaynağın" (open-source) o devasa gücünü arkana alarak, küresel bilgi birikiminin üzerine kendi özgün katmanını inşa edebilmektir. Açık kaynak yalnızca "bedava yazılım" demek değildir; kodun şeffaflığıdır, içinde arka kapı (backdoor) barındırmadığından emin olmaktır. O evrensel temeli alıp kendi hukukuna, diline, kültürel bağlamına ve sektörel ihtiyaçlarına göre şekillendirebilme özgürlüğüdür.

Türkiye olarak en büyük sermayemiz insan kaynağımız. Pratik zekâlı, kriz anlarında hızlı çözüm üretebilen, dünyadaki gelişmeleri anında yakalayan ciddi bir mühendis kitlemiz var. Ancak bu potansiyeli, popüler teknoloji araçlarının "iyi birer tüketicisi" olmaktan çıkarıp, kendi dikey çözümlerini tasarlayan bir güce dönüştürmemiz gerekiyor. Sağlıkta, tarımda, finans ve eğitimde genel geçer küresel modellerin ötesine geçmeli; kurumlarımızın kendi verisiyle çalışan, kendi işleyişimize özel yerel yapay zekâ sistemleri kurmalıyız.

Veri, kendi başına bir değer üretmez. Onu stratejik bir silaha dönüştürecek olan şey; uzun vadeli bir devlet aklı, özel sektörün vizyonu ve o veriyi doğru işleyecek mühendislik kültürüdür.

Geleceğin bağımsızlık savaşları top ve tüfekle değil; veri merkezlerinde, açık kaynak topluluklarının repolarında ve algoritmaların içinde veriliyor.

Önümüzdeki o büyük soru çok net: Bu yeni sanayi devriminde sadece dışarıdan alınan sistemlerin düğmesine basan "operatörler" mi olacağız, yoksa o sistemlerin mimarisini kendi aklıyla, kendi verisiyle kuran "geliştiriciler" mi?