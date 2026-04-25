Yapay zeka bunu da başardı: İşlemci tasarladı

Donanımhaber'in haberine göre, yapay zeka artık sadece yazılım üretmekle sınırlı kalmıyor ve donanım dünyasında da etkisini göstermeye başladı. Son olarak yonga tasarım girişimi Verkor.io, geliştirdiği "Design Conductor" adlı sistemle dikkat çekici bir başarıya imza attı. Şirketin açıklamasına göre, bu yapay zeka destekli sistem yalnızca 12 saat içinde tamamen sıfırdan bir RISC-V işlemci çekirdeği tasarladı.