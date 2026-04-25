Yapay zeka bunu da başardı: İşlemci tasarladı

Yapay zeka bunu da başardı: İşlemci tasarladı

Büyük dil modellerinin gücünü çip tasarımına entegre eden Design Conductor, tasarım, test ve optimizasyon süreçlerini 12 saatte tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Çip tasarımı gibi karmaşık süreçlerde AI kullanımı hızla artıyor Yaşanan yeni bir gelişme bu dönüşümün ne kadar ileri gittiğini gözler önüne seriyor.

Yapay zeka, 12 saatte RISC-V işlemci üretti.

Donanımhaber'in haberine göre, yapay zeka artık sadece yazılım üretmekle sınırlı kalmıyor ve donanım dünyasında da etkisini göstermeye başladı. Son olarak yonga tasarım girişimi Verkor.io, geliştirdiği "Design Conductor" adlı sistemle dikkat çekici bir başarıya imza attı. Şirketin açıklamasına göre, bu yapay zeka destekli sistem yalnızca 12 saat içinde tamamen sıfırdan bir RISC-V işlemci çekirdeği tasarladı.

Paylaşılan detaylara göre "VerCore" adı verilen yeni işlemci, spesifikasyondan üretime hazır GDSII tasarım dosyasına kadar tüm süreci otonom şekilde tamamladı. VerCore'un teknik detaylarına bakıldığında, beş aşamalı boru hattına (pipeline) sahip, tek komutlu (single-issue) ve sıralı (in-order) bir mimari kullanıldığı görülüyor.

İşlemci 1.48 GHz frekans hızına çıkabiliyor. Performans tarafında ise CoreMark testinde 3.261 puan elde ettiği belirtiliyor. Bu sonuç, modern işlemcilerle rekabet edecek seviyede olmasa da giriş seviyesi eski sistemlere yakın. Buradaki en önemli nokta, sistemin klasik otomasyon araçlarından farklı çalışması.

Design Conductor; büyük dil modellerini belirlenmiş kısıtlamalar dahilinde yöneterek tasarım, doğrulama ve optimizasyon aşamalarını tamamen otonom bir şekilde gerçekleştirir; böylece süreçteki insan katılımını en aza indirger. Henüz fiziksel üretimi gerçekleşmemiş olan bu çalışma, Spike simülatörü üzerinden doğrulanmış olup, 7nm teknolojisini yansıtan ASAP7 tasarım kiti temel alınarak geliştirilmiştir.

Gerçek donanım üretimi ve performans doğrulaması ise henüz yapılmadı. Kaçıranlar için daha önce GPT-4 gibi modellerin basit işlemci tasarımları oluşturabildiği görülmüştü.

Ancak ilk kez bu kadar kapsamlı ve uçtan uca bir CPU tasarımının otonom şekilde gerçekleştirilmesi, sektör açısından önemli...

Kısa vadede bu tür çözümlerin insan mühendislerin yerini alması beklenmiyor.

Öte yandan tasarım süreçlerini hızlandırması ve maliyetleri düşürmesi muhtemel.

Yeniçağ Gazetesi
