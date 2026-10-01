Yeniçağ Gazetesi
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Yapay zekâ bu meslekleri vuracak: İşte gelecekte öne çıkacak meslekler

Yapay zekânın iş dünyasında yaratacağı dönüşüme ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi. Ford CEO’su Jim Farley, bazı masa başı işlerde çalışan ihtiyacının azalabileceğini belirtirken, teknik mesleklerde tam tersi bir tablo yaşandığını söyledi.

Kaynak: Dış Haberler Servisi
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Yapay zekâ bu meslekleri vuracak: İşte gelecekte öne çıkacak meslekler - Resim: 1

Yapay zekânın hızla gelişmesi, iş dünyasında dengeleri değiştirmeye başladı. Ford CEO’su Jim Farley, özellikle bilgisayar üzerinden yürütülen bazı mesleklerin dönüşümün ilk sırasında bulunduğunu söyledi.

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Yapay zekâ bu meslekleri vuracak: İşte gelecekte öne çıkacak meslekler - Resim: 2

Farley’e göre finans çalışanları, çağrı merkezi personeli ve giriş seviyesindeki yazılım geliştiriciler, yapay zekânın en hızlı değiştirebileceği meslek grupları arasında yer alıyor.

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Yapay zekâ bu meslekleri vuracak: İşte gelecekte öne çıkacak meslekler - Resim: 3

Masa başında bazı işlere duyulan ihtiyaç azalırken fabrikalarda ise bambaşka bir sorun yaşanıyor. Sanayi şirketleri, üretimi sürdürebilecek nitelikli teknik çalışan bulmakta zorlanıyor.

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Yapay zekâ bu meslekleri vuracak: İşte gelecekte öne çıkacak meslekler - Resim: 4

Üretimde robotların sayısının artması da insan ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmıyor. Robotların programlanması, bakımı ve arızalarının giderilmesi için teknik bilgiye sahip çalışanlara ihtiyaç duyuluyor.

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Yapay zekâ bu meslekleri vuracak: İşte gelecekte öne çıkacak meslekler - Resim: 5

Ford bünyesinde 10 binden fazla nitelikli teknik çalışan görev yapıyor. Yeni nesil fabrikalarda bu kişilerin çalışma alanları geleneksel mekanik bakımın çok ötesine geçmiş durumda.

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Yapay zekâ bu meslekleri vuracak: İşte gelecekte öne çıkacak meslekler - Resim: 6

Asıl dikkat çeken rakam ise iş gücü açığında ortaya çıktı. Alliance for America’s Skilled Trades raporuna göre ABD’de ihtiyaç duyulan her 100 nitelikli teknik çalışan için yaklaşık 55 kişi yetiştirilebiliyor.

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Yapay zekâ bu meslekleri vuracak: İşte gelecekte öne çıkacak meslekler - Resim: 7

Mevcut eğilimin devam etmesi halinde 2030 yılına kadar en az 2,1 milyon nitelikli teknik pozisyonun doldurulamama riski bulunduğu belirtiliyor. Yeni fabrikalar, enerji yatırımları ve veri merkezleri de çalışan talebini artırıyor.

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Yapay zekâ bu meslekleri vuracak: İşte gelecekte öne çıkacak meslekler - Resim: 8

Ortaya çıkan tablo, yapay zekânın tüm meslekleri aynı şekilde etkilemeyeceğini gösteriyor. Bazı masa başı görevlerde otomasyon hız kazanırken elektrikçi, teknisyen, bakım uzmanı, mekanikçi ve ileri üretim çalışanı gibi mesleklerde insan ihtiyacının devam etmesi bekleniyor.

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Yapay zekâ bu meslekleri vuracak: İşte gelecekte öne çıkacak meslekler - Resim: 9
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