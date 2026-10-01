Yapay zekânın hızla gelişmesi, iş dünyasında dengeleri değiştirmeye başladı. Ford CEO’su Jim Farley, özellikle bilgisayar üzerinden yürütülen bazı mesleklerin dönüşümün ilk sırasında bulunduğunu söyledi.
Yapay zekâ bu meslekleri vuracak: İşte gelecekte öne çıkacak meslekler
Yapay zekânın iş dünyasında yaratacağı dönüşüme ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi. Ford CEO’su Jim Farley, bazı masa başı işlerde çalışan ihtiyacının azalabileceğini belirtirken, teknik mesleklerde tam tersi bir tablo yaşandığını söyledi.Kaynak: Dış Haberler Servisi
Farley’e göre finans çalışanları, çağrı merkezi personeli ve giriş seviyesindeki yazılım geliştiriciler, yapay zekânın en hızlı değiştirebileceği meslek grupları arasında yer alıyor.
Masa başında bazı işlere duyulan ihtiyaç azalırken fabrikalarda ise bambaşka bir sorun yaşanıyor. Sanayi şirketleri, üretimi sürdürebilecek nitelikli teknik çalışan bulmakta zorlanıyor.
Üretimde robotların sayısının artması da insan ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmıyor. Robotların programlanması, bakımı ve arızalarının giderilmesi için teknik bilgiye sahip çalışanlara ihtiyaç duyuluyor.
Ford bünyesinde 10 binden fazla nitelikli teknik çalışan görev yapıyor. Yeni nesil fabrikalarda bu kişilerin çalışma alanları geleneksel mekanik bakımın çok ötesine geçmiş durumda.
Asıl dikkat çeken rakam ise iş gücü açığında ortaya çıktı. Alliance for America’s Skilled Trades raporuna göre ABD’de ihtiyaç duyulan her 100 nitelikli teknik çalışan için yaklaşık 55 kişi yetiştirilebiliyor.
Mevcut eğilimin devam etmesi halinde 2030 yılına kadar en az 2,1 milyon nitelikli teknik pozisyonun doldurulamama riski bulunduğu belirtiliyor. Yeni fabrikalar, enerji yatırımları ve veri merkezleri de çalışan talebini artırıyor.
Ortaya çıkan tablo, yapay zekânın tüm meslekleri aynı şekilde etkilemeyeceğini gösteriyor. Bazı masa başı görevlerde otomasyon hız kazanırken elektrikçi, teknisyen, bakım uzmanı, mekanikçi ve ileri üretim çalışanı gibi mesleklerde insan ihtiyacının devam etmesi bekleniyor.