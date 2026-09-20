Yapay zeka 'Birinci Dünya Savaşı'nın şifresini çözdü

EIN ENGLISCHER KREUZER EINLIEG X SEWASTOPOL X S4STEN X EIN GESCHWADER DER X ALLIIERTEN FOLGT 26STEN X

Metinde bazı yazım bozuklukları bulunurken, bir karakterin ne olduğu da kesin biçimde belirlenemiyor. Buna rağmen önerilen metnin anlamı kabaca şöyle:

-Bir İngiliz kruvazörü ayın 24’ünde Sivastopol’a ulaştı. Müttefik filosu ayın 26’sında onu takip etti.