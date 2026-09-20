108 yıllık Alman şifresi yapay zeka yardımıyla çözülmüş olabilir.
Yapay zeka 'Birinci Dünya Savaşı'nın şifresini çözdü
Birinci Dünya Savaşı’nın son günlerinden kalan şifreli bir Alman telsiz mesajı, 108 yıl sonra yapay zeka yardımıyla çözülmüş olabilir. Prinz adlı bir yazılım geliştiricisi, çözülemeyen tarihi şifrelerden birini GPT-6 Astra’ya incelettiğini ve modelin anlamlı bir Almanca metin oluşturduğunu açıkladı.Kaynak: Diğer
Önerilen çözümün dikkat çeken yönü, mesajda aktarılan olayların dönemin İngiliz donanma kayıtlarıyla örtüşmesi oldu. Ancak elde edilen sonuç henüz bilimsel bir makaleyle yayımlanmadı ve bağımsız kriptografi uzmanlarınca doğrulanmadı.
MESAJ ADFGVX ŞİFRELEME SİSTEMİYLE HAZIRLANDI
İncelenen telsiz mesajının 27 Kasım 1918 tarihinde gönderildiği ve J. Rives Childs tarafından hazırlanan The History and Principles of German Military Ciphers, 1914–1918 adlı çalışmada yer aldığı belirtiliyor.
Mesaj, Alman ordusunun Birinci Dünya Savaşı sırasında kullandığı ADFGVX sistemiyle şifrelendi. Adını şifreli metinlerde kullanılan A, D, F, G, V ve X harflerinden alan sistem, 6×6 boyutundaki bir tabloyu sütunların yerlerini değiştiren ikinci bir işlemle bir araya getiriyordu.
Bu yöntem, harflerin yanı sıra rakamların da şifrelenmesine imkan sağlıyordu. İşlemin elle uygulanabilmesi, sistemi hareket halindeki askeri birlikler açısından kullanışlı hale getiriyordu. Ancak mesajın çözülebilmesi için dönemde kullanılan doğru anahtar kelimenin ve harf tablosunun bilinmesi gerekiyordu.
Akademisyen George Lasry ve çalışma arkadaşlarının ADFGVX mesajları üzerine yayımladığı araştırmaya göre İngiliz ve Amerikan istihbaratı, Temmuz-Aralık 1918 döneminde yüzlerce Alman mesajını ele geçirdi ve bunların büyük bölümünü çözdü. Bazı kısa mesajlar ise yeterli veri bulunamadığı için çözülemeden kaldı.
YAPAY ZEKA ANLAMLI BİR ALMANCA METİN ÜRETTİ
Geliştiricinin paylaştığı bilgilere göre yapay zeka, şifreyi çözerken Almancada “birliklerin yer değiştirmesi” anlamına gelen TRUPPENVERSCHIEBUNG kelimesini anahtar olarak kullandı.
Sütunların bu anahtara göre yeniden sıralanmasının ardından şu metin ortaya çıktı:
EIN ENGLISCHER KREUZER EINLIEG X SEWASTOPOL X S4STEN X EIN GESCHWADER DER X ALLIIERTEN FOLGT 26STEN X
Metinde bazı yazım bozuklukları bulunurken, bir karakterin ne olduğu da kesin biçimde belirlenemiyor. Buna rağmen önerilen metnin anlamı kabaca şöyle:
-Bir İngiliz kruvazörü ayın 24’ünde Sivastopol’a ulaştı. Müttefik filosu ayın 26’sında onu takip etti.
Buradaki “24” ifadesinin ilk rakamı şifreli metinden kesin olarak okunamıyor. Tarih, daha sonra incelenen gemi kayıtlarındaki bilgiler doğrultusunda tamamlanıyor. Çözümün teknik ayrıntıları ile kullanılan yöntem, geliştiricinin yayımladığı orijinal çalışma notunda yer alıyor.
HMS CANTERBURY KAYITLARI MESAJLA ÖRTÜŞÜYOR
Ortaya çıkan metin, Kraliyet Donanmasına ait HMS Canterbury hafif kruvazörünün seyir defteriyle dikkat çekici bir uyum gösteriyor.
Geminin dijital ortama aktarılan kayıtlarına göre HMS Canterbury, 23 Kasım’da İstanbul’dan Sivastopol’a hareket etti ve 24 Kasım 1918 saat 10.20’de Sivastopol Limanı’na bağlandı.
Aynı seyir defterinin 26 Kasım tarihli bölümünde ise Müttefik filosunun saat 11.30’da Sivastopol’a ulaştığı belirtiliyor. Böylece yapay zekanın önerdiği açık metinde yer alan iki farklı olay ve tarih, bağımsız tarihsel kayıtlarla örtüşüyor.
ANAHTAR KELİMENİN TARİHİ ÇÖZÜMDE SORU İŞARETİ YARATIYOR
Çözüm önerisinin henüz açıklığa kavuşmayan önemli bir noktası bulunuyor. Kullanılan TRUPPENVERSCHIEBUNG anahtarının tarihsel kaynaklarda 9 Aralık 1918’den itibaren kullanıldığı belirtiliyor. Oysa incelenen mesaj 27 Kasım tarihini taşıyor.
Anahtarın kaynaklarda belirtilen tarihten daha önce kullanılmaya başlanmış olması ihtimaller arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra tarih kaydında bir hata olması veya aynı kelimenin farklı birlikler tarafından daha erken tarihte kullanılması da mümkün.
Ancak tarihsel kayıtlarla örtüşen bir metin elde edilmesi, tek başına kriptografik doğrulama anlamına gelmiyor. Yapay zeka modeli, erişebildiği tarihsel bilgilerden yararlanarak şifreli karakterlere uyabilecek makul bir cümle oluşturmuş olabilir.
Kesin bir sonuca ulaşılabilmesi için çözümün başka araştırmacılar tarafından aynı şifreli metin, anahtar ve tablo kullanılarak yeniden denenmesi gerekiyor.
Çözümün doğrulanması halinde, tarihi belgelerin yapay zeka kullanılarak incelenmesi gelecekte çözülemeyen daha fazla şifreli mesajın aydınlatılmasına yardımcı olabilir.