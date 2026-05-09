Yeniçağ Gazetesi
09 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Yapay zeka Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin sonucunu ve senaryosunu tahmin etti

Yapay zeka Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin sonucunu ve senaryosunu tahmin etti

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Yapay zekaya derbinin sonucunu ve senaryosunu sorduk. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
Haberi Paylaş
Yapay zeka Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’in 33. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor.

1 12
Yapay zeka Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 2

Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

2 12
Yapay zeka Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 3

Yapay zekaya sezonun son büyük derbisinin olası sonucunu, maçın nasıl bir senaryoda geçeceğini ve golleri hangi futbolcuların atabileceğini sorduk.

3 12
Yapay zeka Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 4

YAPAY ZEKA TAHMİNİ

Beşiktaş - Trabzonspor için en güçlü senaryolardan biri beraberlik gibi duruyor. Maçın genel dinamikleri iki takımın da skor üretmeye yakın olduğunu gösterirken savunma tarafındaki kırılganlıklar da karşılıklı golleri olası hale getiriyor. Özellikle derbi atmosferi nedeniyle oyunun temposunun zaman zaman kontrolden çıkması beklenebilir.

4 12
Yapay zeka Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 5

Beşiktaş iç sahada taraftar desteğiyle maça daha baskılı başlayan taraf olacaktır. Özellikle ilk bölümde ön alan presi ve kanat organizasyonlarıyla Trabzonspor savunmasını zorlamaları bekleniyor. Tüpraş Stadyumu’ndaki atmosfer siyah-beyazlı ekibin enerji seviyesini yükseltebilir ve bu baskı sonucunda ilk golü bulma ihtimalleri oldukça yüksek görünüyor. Ancak Beşiktaş’ın önde baskı kurarken savunma arkasında bıraktığı boşluklar sezon boyunca birçok maçta problem yarattı.

5 12
Yapay zeka Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 6

Trabzonspor ise tam bu noktada oyuna ortak olabilir. Kontrollü savunma yapısıyla rakibin temposunu düşürmeye çalışırken hızlı geçiş hücumlarıyla etkili olmaya çalışacaklardır.

6 12
Yapay zeka Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 7

Özellikle Paul Onuachu gibi fizik gücü yüksek bir forvetin varlığı duran toplarda ve hava mücadelelerinde Trabzonspor’a ciddi avantaj sağlıyor. Beşiktaş’ın baskılı oyununda arkada bırakacağı alanlar bordo-mavililerin kontra atak fırsatı bulmasını kolaylaştırabilir.

7 12
Yapay zeka Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 8

Son yıllardaki karşılaşmalara bakıldığında iki takımın maçlarının kolay kopmadığı görülüyor. Skor üstünlüğünü alan tarafın bile savunmada sorun yaşaması nedeniyle maçlar sürekli dengeye geliyor. Bu karşılaşmada da benzer bir senaryo oluşabilir. Beşiktaş’ın öne geçtiği, Trabzonspor’un reaksiyon verdiği ve maç boyunca momentumun birkaç kez el değiştirdiği bir oyun yapısı oldukça olası duruyor.

8 12
Yapay zeka Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 9

Özellikle ikinci yarıda tempo daha da yükselebilir. İki takımın da beraberliği korumaktan çok galibiyet için risk alma ihtimali maçın son bölümlerini açık oyuna çevirebilir.

9 12
Yapay zeka Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 10

İki takımda da eksiklerin olması hem Fatih Tekke'yi hem de Sergen Yalçın'ı ofansif bir oyuna itebilir. Özellikle Trabzonspor'un savunmadaki eksikleri maçın gollü geçmesini sağlayabilir.

10 12
Yapay zeka Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 11

SKOR TAHMİNİ

Bu yüzden 2-2 skoru hem oyun yapıları hem mevcut form durumları hem de derbi atmosferi düşünüldüğünde en mantıklı tahminlerden biri olarak duruyor.

11 12
Yapay zeka Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 12

GOLLER

Beşiktaş: Orkun Kökçü ve Oh.

Trabzonspor: Onuachu ve Augosto.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro