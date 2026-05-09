Yapay zeka Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin sonucunu ve senaryosunu tahmin etti
Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Yapay zekaya derbinin sonucunu ve senaryosunu sorduk. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Yapay zekaya sezonun son büyük derbisinin olası sonucunu, maçın nasıl bir senaryoda geçeceğini ve golleri hangi futbolcuların atabileceğini sorduk.
YAPAY ZEKA TAHMİNİ
Beşiktaş - Trabzonspor için en güçlü senaryolardan biri beraberlik gibi duruyor. Maçın genel dinamikleri iki takımın da skor üretmeye yakın olduğunu gösterirken savunma tarafındaki kırılganlıklar da karşılıklı golleri olası hale getiriyor. Özellikle derbi atmosferi nedeniyle oyunun temposunun zaman zaman kontrolden çıkması beklenebilir.
Beşiktaş iç sahada taraftar desteğiyle maça daha baskılı başlayan taraf olacaktır. Özellikle ilk bölümde ön alan presi ve kanat organizasyonlarıyla Trabzonspor savunmasını zorlamaları bekleniyor. Tüpraş Stadyumu’ndaki atmosfer siyah-beyazlı ekibin enerji seviyesini yükseltebilir ve bu baskı sonucunda ilk golü bulma ihtimalleri oldukça yüksek görünüyor. Ancak Beşiktaş’ın önde baskı kurarken savunma arkasında bıraktığı boşluklar sezon boyunca birçok maçta problem yarattı.
Trabzonspor ise tam bu noktada oyuna ortak olabilir. Kontrollü savunma yapısıyla rakibin temposunu düşürmeye çalışırken hızlı geçiş hücumlarıyla etkili olmaya çalışacaklardır.
Özellikle Paul Onuachu gibi fizik gücü yüksek bir forvetin varlığı duran toplarda ve hava mücadelelerinde Trabzonspor’a ciddi avantaj sağlıyor. Beşiktaş’ın baskılı oyununda arkada bırakacağı alanlar bordo-mavililerin kontra atak fırsatı bulmasını kolaylaştırabilir.
Son yıllardaki karşılaşmalara bakıldığında iki takımın maçlarının kolay kopmadığı görülüyor. Skor üstünlüğünü alan tarafın bile savunmada sorun yaşaması nedeniyle maçlar sürekli dengeye geliyor. Bu karşılaşmada da benzer bir senaryo oluşabilir. Beşiktaş’ın öne geçtiği, Trabzonspor’un reaksiyon verdiği ve maç boyunca momentumun birkaç kez el değiştirdiği bir oyun yapısı oldukça olası duruyor.
Özellikle ikinci yarıda tempo daha da yükselebilir. İki takımın da beraberliği korumaktan çok galibiyet için risk alma ihtimali maçın son bölümlerini açık oyuna çevirebilir.
İki takımda da eksiklerin olması hem Fatih Tekke'yi hem de Sergen Yalçın'ı ofansif bir oyuna itebilir. Özellikle Trabzonspor'un savunmadaki eksikleri maçın gollü geçmesini sağlayabilir.
SKOR TAHMİNİ
Bu yüzden 2-2 skoru hem oyun yapıları hem mevcut form durumları hem de derbi atmosferi düşünüldüğünde en mantıklı tahminlerden biri olarak duruyor.
GOLLER
Beşiktaş: Orkun Kökçü ve Oh.
Trabzonspor: Onuachu ve Augosto.