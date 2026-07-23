Yapay zeka Beşiktaş - Midtjylland maçının senaryosunu ve sonucu tahmin etti: İşte detaylar

Temkinli başlangıç
Yapay zekâya göre maçın ilk bölümlerinde iki takım da kontrollü başlıyor. Beşiktaş topa daha fazla sahip olurken Midtjylland savunmada kompakt kalıyor.
Temkinli başlangıç
Yapay zekâya göre maçın ilk bölümlerinde iki takım da kontrollü başlıyor. Beşiktaş topa daha fazla sahip olurken Midtjylland savunmada kompakt kalıyor.
Beşiktaş baskıyı artırıyor
20. dakikadan sonra siyah-beyazlılar kanatlardan etkili gelmeye başlıyor. Özellikle İlhan ve V. Cerny üzerinden ataklar sıklaşıyor.
İlk gol geliyor (Beşiktaş 1-0)
Tahmine göre 38. dakikada Beşiktaş öne geçiyor.
Golü Orkun Kökçü, ceza sahası dışından sert bir vuruşla golü kaydediyor.
Midtjylland tepki veriyor (1-1)
İkinci yarının başında Danimarka ekibi baskıyı artırıyor.
55. dakikada P. Billing (8) ceza sahası içinden bulduğu golle skoru eşitliyor.
Maçta tempo yükseliyor
60’tan sonra iki takım da risk alıyor. Orta sahada boşluklar artarken karşılıklı hızlı ataklar izleniyor.
Beşiktaş yeniden öne geçiyor (2-1)
Yapay zekâya göre 78. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçiyor.
Golü Hyeon-Gyu Oh (9), ceza sahası içinde tamamlıyor.
Sonuç belli oluyor
Kalan dakikalarda Midtjylland baskı kursa da savunma direnci kırılmıyor.
Yapay zekâ tahmini: Beşiktaş 2-1 kazanır ve tur için avantaj elde eder.