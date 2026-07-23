Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Yapay zeka Beşiktaş - Midtjylland maçının senaryosunu ve sonucu tahmin etti: İşte detaylar

Yapay zeka Beşiktaş - Midtjylland maçının senaryosunu ve sonucu tahmin etti: İşte detaylar

Kritik mücadele öncesi yapay zekâ maçın gidişatını ve sonucunu tahmin etti. İşte adım adım maç senaryosu…

Kaynak: Diğer
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Yapay zeka Beşiktaş - Midtjylland maçının senaryosunu ve sonucu tahmin etti: İşte detaylar - Resim: 1

Temkinli başlangıç

Yapay zekâya göre maçın ilk bölümlerinde iki takım da kontrollü başlıyor. Beşiktaş topa daha fazla sahip olurken Midtjylland savunmada kompakt kalıyor.

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Yapay zeka Beşiktaş - Midtjylland maçının senaryosunu ve sonucu tahmin etti: İşte detaylar - Resim: 2

Beşiktaş baskıyı artırıyor

20. dakikadan sonra siyah-beyazlılar kanatlardan etkili gelmeye başlıyor. Özellikle İlhan ve V. Cerny üzerinden ataklar sıklaşıyor.

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Yapay zeka Beşiktaş - Midtjylland maçının senaryosunu ve sonucu tahmin etti: İşte detaylar - Resim: 3

İlk gol geliyor (Beşiktaş 1-0)

Tahmine göre 38. dakikada Beşiktaş öne geçiyor.
Golü Orkun Kökçü, ceza sahası dışından sert bir vuruşla golü kaydediyor.

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Yapay zeka Beşiktaş - Midtjylland maçının senaryosunu ve sonucu tahmin etti: İşte detaylar - Resim: 4

Midtjylland tepki veriyor (1-1)

İkinci yarının başında Danimarka ekibi baskıyı artırıyor.
55. dakikada P. Billing (8) ceza sahası içinden bulduğu golle skoru eşitliyor.

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Yapay zeka Beşiktaş - Midtjylland maçının senaryosunu ve sonucu tahmin etti: İşte detaylar - Resim: 5

Maçta tempo yükseliyor

60’tan sonra iki takım da risk alıyor. Orta sahada boşluklar artarken karşılıklı hızlı ataklar izleniyor.

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Yapay zeka Beşiktaş - Midtjylland maçının senaryosunu ve sonucu tahmin etti: İşte detaylar - Resim: 6

Beşiktaş yeniden öne geçiyor (2-1)

Yapay zekâya göre 78. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçiyor.
Golü Hyeon-Gyu Oh (9), ceza sahası içinde tamamlıyor.

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Yapay zeka Beşiktaş - Midtjylland maçının senaryosunu ve sonucu tahmin etti: İşte detaylar - Resim: 7

Sonuç belli oluyor

Kalan dakikalarda Midtjylland baskı kursa da savunma direnci kırılmıyor.

Yapay zekâ tahmini: Beşiktaş 2-1 kazanır ve tur için avantaj elde eder.

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