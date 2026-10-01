Yapay zeka Belçika-Türkiye maçının sonucunu tahmin etti

BELÇİKA DE BRUYNE ÜZERİNDEN OYUNU KURABİLİR

Belçika’nın en önemli hücum silahlarından birinin Kevin De Bruyne olması bekleniyor. Tielemans ve Lavia’nın orta sahadaki desteğiyle De Bruyne’nin Türkiye savunmasının önündeki boşluklarda topla buluşmaya çalışacağı bir oyun ortaya çıkabilir.