A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki üçüncü karşılaşmasında Belçika ile kozlarını paylaşacak.
Yapay zeka Belçika-Türkiye maçının sonucunu tahmin etti
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’ndeki üçüncü maçında Belçika’ya konuk olacak. Yapay zekaya Belçika-Türkiye karşılaşmasının sonucunu ve olası maç senaryosunu sorduk. İşte detaylar…Kaynak: Diğer
2 Ekim Cuma günü Belçika’nın Liege kentindeki Stade Maurice Dufrasne’da oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak ve ATV’den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.
Türkiye ilk iki maç sonunda puanla tanışamadı. Ay-Yıldızlılar önce Fransa’ya 1-0, ardından İtalya’ya 4-1 mağlup oldu. Belçika ise ilk maçında deplasmanda İtalya’yı 2-0 mağlup ederken ikinci karşılaşmada Fransa’ya 1-0 kaybetti. İki maç sonunda Belçika 3, Türkiye ise 0 puanda bulunuyor.
BELÇİKA’NIN MUHTEMEL 11’İ
Paylaşılan muhtemel kadroya göre Belçika’nın sahaya şu isimlerle çıkması bekleniyor:
Senne Lammens; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Romeo Lavia, Youri Tielemans; Dodi Lukebakio, Kevin De Bruyne, Mika Godts; Charles De Ketelaere.
TÜRKİYE’NİN MUHTEMEL 11’İ
Türkiye’nin ise karşılaşmaya şu muhtemel 11’le başlaması bekleniyor:
Altay Bayındır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Salih Özcan; Yunus Akgün, Arda Güler, Can Uzun; Barış Alper Yılmaz.
BELÇİKA DE BRUYNE ÜZERİNDEN OYUNU KURABİLİR
Belçika’nın en önemli hücum silahlarından birinin Kevin De Bruyne olması bekleniyor. Tielemans ve Lavia’nın orta sahadaki desteğiyle De Bruyne’nin Türkiye savunmasının önündeki boşluklarda topla buluşmaya çalışacağı bir oyun ortaya çıkabilir.
Kanatlarda Lukebakio ve Godts’un sürati, ileri uçta ise De Ketelaere’nin hareketliliği Türkiye savunmasını zorlayabilecek noktalar arasında yer alıyor.
Belçika’nın özellikle kendi sahasında topa daha fazla sahip olup oyunu Türkiye yarı alanına yıkmaya çalışması beklenebilir.
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ KOZU HIZLI HÜCUMLAR
Türkiye açısından maçın belirleyici noktalarından biri orta sahada kazanılacak topların ne kadar hızlı hücuma taşınacağı olacak.
İsmail Yüksek ve Salih Özcan’ın savunmanın önünde dengeyi sağlaması, Arda Güler’in ise hücum organizasyonlarının merkezinde yer alması bekleniyor.
Yunus Akgün ve Can Uzun’un kenarlardan içeri yapacağı koşular ile Barış Alper Yılmaz’ın savunma arkasındaki hareketliliği Ay-Yıldızlıların gol arayışındaki en önemli seçenekleri olabilir.
MAÇIN OYUNSAL BEKLENTİSİ
Yapay zeka tarafından oluşturulan olası maç senaryosunda Belçika’nın karşılaşmaya daha fazla topa sahip olarak başlaması bekleniyor.
Türkiye’nin ise ilk bölümde savunma güvenliğini ön planda tutup Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz üzerinden hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışacağı tahmin edildi.
Senaryoya göre maçın ilk ciddi kırılma anı 34. dakikada yaşanıyor. Belçika’nın sağ kanattan geliştirdiği hücum sonrası ceza sahası çevresinde topla buluşan Kevin De Bruyne, düzgün bir vuruşla ev sahibi ekibi öne geçiriyor.
34. dakika: Belçika 1-0 Türkiye
Türkiye’nin golden sonra daha fazla öne çıkması ve ilk yarının son bölümünde Arda Güler üzerinden pozisyonlar üretmesi beklenirken, devre Belçika’nın üstünlüğüyle tamamlanıyor.
İkinci yarıya daha cesur başlayan Türkiye, senaryoya göre aradığı beraberlik golünü 56. dakikada buluyor. Yunus Akgün’ün sağ taraftan geliştirdiği hücumda ceza sahası çevresinde topu önünde bulan Arda Güler, sol ayağıyla skoru eşitliyor.
56. dakika: Belçika 1-1 Türkiye
Beraberlik golünün ardından oyunun daha açık bir hale gelmesi bekleniyor. Türkiye’nin ikinci gol için öne çıktığı dakikalarda Belçika’nın hızlı hücumlarla boşluk arayacağı tahmin ediliyor.
Senaryonun belirleyici anı ise 72. dakikada geliyor. De Bruyne’nin hazırladığı hücumda ceza sahası içerisinde topla buluşan Charles De Ketelaere, Belçika’yı yeniden öne geçiriyor.
72. dakika: Belçika 2-1 Türkiye
Son bölümde Türkiye’nin beraberlik için baskısını artıracağı, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile pozisyonlar arayacağı ancak Belçika savunmasının skoru koruyacağı bir final öngörülüyor.
YAPAY ZEKADAN BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI SKOR TAHMİNİ
Muhtemel 11’ler, iki takımın ilk iki Uluslar Ligi karşılaşmasındaki performansı ve oyuncu profilleri üzerinden oluşturulan olası senaryoda üç gollü bir mücadele öngörüldü.
BELÇİKA 2-1 TÜRKİYE
BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇINDA HANGİ FUTBOLCULAR GOL ATAR?
BELÇİKA: Kevin De Bruyne (34’), Charles De Ketelaere (72’)
TÜRKİYE: Arda Güler (56’)