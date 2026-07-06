Yazılım devi Microsoft, iletişim ve iş birliği platformu Teams'e entegre ettiği yapay zeka araçlarına gelen yoğun kullanıcı eleştirilerinin ardından önemli bir strateji değişikliğine gitti. Şirket, kullanıcıların toplantı esnasında bu akıllı araçları tamamen veya kısmen devre dışı bırakabilmesine olanak tanıyan yeni bir kontrol paneli ekleyeceğini duyurdu.

Son dönemde platforma üretkenliği artırmak amacıyla dahil edilen otomatik not alma, toplantı özetleme ve anlık çeviri gibi özellikler, sundukları kolaylıkların yanı sıra çalışma prensipleri ve veri gizliliği konusundaki soru işaretleri nedeniyle kurumsal tarafta ciddi bir dirençle karşılanmıştı.

TOPLANTI ESNASINDA TAM KONTROL İMKANI

Microsoft tarafından paylaşılan teknik detaylara göre, lisanslı toplantı düzenleyicileri ve sunucular, canlı oturumlar sırasında Copilot, Facilitator ve Intelligent Recap gibi gelişmiş yapay zeka araçlarını bağımsız olarak ya da toplu halde kapatabilecek. Söz konusu yönetim, toplantı arayüzüne yerleştirilecek basit ve işlevsel bir geçiş anahtarı (toggle) üzerinden gerçekleştirilecek.

Şirket, bu kritik güncellemenin Temmuz 2026 başı itibarıyla kademeli olarak kullanıcıların deneyimine sunulacağını aktardı. Öte yandan, bu yeni kontrol mekanizmasının mevcut kurumsal lisanslama kuralları veya uyumluluk politikalarında herhangi bir değişikliğe yol açmayacağı ifade edildi.

GİZLİLİK ENDİŞELERİNE KARŞI GÜVENLİK FRENİ

Toplantıları aktif olarak dinleyip izleyerek olası bilgi boşluklarını kapatmayı hedefleyen "Facilitator" adlı yeni yapay zeka aracı, güvenlik ve mahremiyet tartışmalarının odağında yer alıyordu. Microsoft, sistemin çalışması için gerekli olan yetkilendirmelerin tamamen kullanıcı iradesine bırakıldığının altını çizdi.

Yeni güncelleme devreye girdiğinde yapay zeka araçlarının görünürlüğü, yine şirketlerin sistem yöneticileri tarafından belirlenen ana politikalara bağlı kalacak. Eğer bir kurumun IT yöneticisi "Meeting AI" özelliklerini merkezi olarak kapatmışsa, son kullanıcılar toplantı panelinde bu geçiş düğmesini hiç görmeyecek. Temmuz 2026 ortasına kadar Windows, macOS, mobil ve web dahil tüm platformlarda tamamlanması hedeflenen bu dağıtım süreci, kullanıcıların platform üzerindeki denetimini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.